英女摘除8器官奇蹟抗癌成功　鼓勵同路人「你仍可以重新站起來」

英國西薩塞克斯郡女子Faye Louise，在2023年被診斷罹患罕見癌症，由於腫瘤破裂，癌細胞迅速擴散到她體內。在歷經一場大型手術後，醫生摘除Faye體內的8個器官保住性命，事隔一年，她奇蹟抗癌成功，並得以重返職場。
根據英國廣播公司(BBC)報道，Faye最初因腹痛誤以為是生理期引起的不適，但經超音波檢查後發現卵巢腫瘤，確診為「腹膜偽黏液瘤」(Pseudomyxoma peritonei)，這是一種會在腹腔內形成果凍狀黏液堆積的罕見腫瘤。由於腫瘤破裂，癌細胞擴散至她的腹腔，嚴重者可致命，醫生決定立即為她進行手術，摘除受影響的8個器官。長達11小時的手術，Faye被摘除脾臟、膽囊、盲腸、卵巢、子宮、輸卵管、肚臍、大網膜和小網膜，以及切除部分肝臟，同時進行橫膈膜及骨盆刮除。手術後，醫生確認癌症跡象已完全消失，宣布Faye抗癌成功。
事主康復後重返航空業並熱心公益
Faye指出：「當聽到醫生告訴我已經康復時，那真是我收到過最棒的聖誕禮物」。隨著1年的時間休養復健，她亦重返職場，繼續擔任吉域機場(Gatwick Airport)的飛行調度員。Faye說：「這份工作需要耗費大量體力，但我熱愛航空業，很高興能夠回到這個崗位」。Faye同時也積極參與公益活動，她為英國癌症研究中心(Cancer Research UK)籌款，還完成了「為生命而跑」(Race for Life)的慈善活動，為該慈善機構籌集資金，Faye表示：「我想告訴大家，即使經歷過創傷性或改變人生的事件，你仍然可以重新站起來，擁抱生活，並找到樂趣」。