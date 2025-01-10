英女摘除8器官奇蹟抗癌成功　鼓勵同路人「你仍可以重新站起來」

英國西薩塞克斯郡女子Faye Louise，在2023年被診斷罹患罕見癌症，由於腫瘤破裂，癌細胞迅速擴散到她體內。在歷經一場大型手術後，醫生摘除Faye體內的8個器官保住性命，事隔一年，她奇蹟抗癌成功，並得以重返職場。

根據英國廣播公司(BBC)報道，Faye最初因腹痛誤以為是生理期引起的不適，但經超音波檢查後發現卵巢腫瘤，確診為「腹膜偽黏液瘤」(Pseudomyxoma peritonei)，這是一種會在腹腔內形成果凍狀黏液堆積的罕見腫瘤。由於腫瘤破裂，癌細胞擴散至她的腹腔，嚴重者可致命，醫生決定立即為她進行手術，摘除受影響的8個器官。長達11小時的手術，Faye被摘除脾臟、膽囊、盲腸、卵巢、子宮、輸卵管、肚臍、大網膜和小網膜，以及切除部分肝臟，同時進行橫膈膜及骨盆刮除。手術後，醫生確認癌症跡象已完全消失，宣布Faye抗癌成功。