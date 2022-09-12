英女王逝世｜亨利感性發文感謝嫲嫲︰難忘種種初見時光

英女王伊利沙伯逝世，其孫兒、近年脫離王室並移居美國的亨利王子，周一發文悼念祖母，他感謝祖母畢生服務國民，是人們心目的中的領航指引，在全球亦深受愛戴及尊重。

亨利表示，祖母的堅定不移的優雅及尊嚴畢生如一，如今遺風亦將永存。他指祖母在菲臘親王離世時所說的一句話「生命，當然是由無數次的終極分離及初見組成」(Life, of course, consists of final partings as well as first meetings)，如今亦正在安慰大家的心靈。

英女王逝世｜亨利引用女王遺言︰生命由分離及初見組成

亨利說︰「嫲嫲，這次終極分離給我們帶來傷感，但我對我們所有的初見將永感欣喜——由最早時我跟你一起的兒童時光回憶，到我第一次會晤作為一國之君的你，再到你第一次見我親愛的妻子、擁抱你珍愛的曾孫兒。我珍惜跟你度過的這些時光，還有當中之間的很多特別時刻」，亨利稱不止是他們一家，全世界民眾都會懷念女王。

最後，亨利感謝女王畢生服務國民，感謝她種種的可靠建議，以及她富有感染力的微笑，「我們也在微笑，因為知道你已經跟爺爺團聚，和一起安息」(We, too smile knowing that you and grandpa are reunited now, and both together in peace)。亨利亦在聲明中，向出任國王這新角色的父親查理斯三世致敬。