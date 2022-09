英女王逝世｜亨利感性發文感謝嫲嫲︰難忘種種初見時光

英女王伊利沙伯逝世,其孫兒、近年脫離王室並移居美國的亨利王子,周一發文悼念祖母,他感謝祖母畢生服務國民,是人們心目的中的領航指引,在全球亦深受愛戴及尊重。

亨利表示,祖母的堅定不移的優雅及尊嚴畢生如一,如今遺風亦將永存。他指祖母在菲臘親王離世時所說的一句話「生命,當然是由無數次的終極分離及初見組成」(Life, of course, consists of final partings as well as first meetings),如今亦正在安慰大家的心靈。

亨利說︰「嫲嫲,這次終極分離給我們帶來傷感,但我對我們所有的初見將永感欣喜——由最早時我跟你一起的兒童時光回憶,到我第一次會晤作為一國之君的你,再到你第一次見我親愛的妻子、擁抱你珍愛的曾孫兒。我珍惜跟你度過的這些時光,還有當中之間的很多特別時刻」,亨利稱不止是他們一家,全世界民眾都會懷念女王。

最後,亨利感謝女王畢生服務國民,感謝她種種的可靠建議,以及她富有感染力的微笑,「我們也在微笑,因為知道你已經跟爺爺團聚,和一起安息」(We, too smile knowing that you and grandpa are reunited now, and both together in peace)。亨利亦在聲明中,向出任國王這新角色的父親查理斯三世致敬。