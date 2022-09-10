英女王逝世｜伊利沙伯二世逝世前白金漢宮現彩虹橋 查理斯三世正式登基 拜登表明出席國葬 普京缺席（持續更新）

【9月10日18:00更新】英國的登基會議在當地周六早上10時，即本港時間下午5時，在聖詹姆士宮舉行，正式宣布查理斯三世(Charles III)登基為新國王。會議歷來首次以電視轉播。至於加冕大典，因需時準備，有待確定公布。

【9月10日16:00更新】英國為女王伊利沙伯二世展開為期10日的哀悼期。英國王室仍未公布英女王伊利沙伯二世舉行國葬的日期，英國傳媒報道，國葬預期10日後在西敏寺舉行，預計全球多國領導人將出席葬禮。美國總統拜登表示，他將會前往英國出席英女王伊利沙伯二世的國葬。俄羅斯總統普京不會出席。

【9月10日13:00更新】英國首相卓慧思到白金漢宮覲見國王查理斯三世，是對方首次以國王身分接見首相。卓慧思致以誠摯慰問，查理斯說對方非常有心。查理斯三世的登基會議於英國時間周六早上10時在聖詹姆士宮舉行，將正式宣布查理斯登基為新國王。

李家超：英女王受英國人民尊重、愛戴 【9月9日16:50更新】行政長官李家超今日(9日)哀悼英女王伊利沙伯二世的離世。李家超表示，謹代表香港特別行政區政府及市民，就英女皇伊利沙伯二世的離世，表示深切哀悼。她在位70年，是英國在位時間最長的君主，備受英國人民尊重、愛戴和讚許。他又說，在英國舉國哀悼之際，謹向英國人民致以深切慰問。 【9月9日12:50更新】英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）於英國時間8日下午在蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡安詳辭世，享年96歲。當日溫莎堡的天空出現了一道彩虹，白金漢宮更出現雙彩虹， 猶如一道彩虹橋，令民眾感到驚奇。不少人以鮮花Emoji、「R.I.P」回應彩虹相片，有網民認為這代表英女王「真的離開我們」，如「彩虹橋」傳說般，象徵英女王越過彩虹橋，已到了更好的地方，也有人認為彩虹象徵著會有好消息，亦是另一個希望的開始。 習近平向新任國王查理斯三世致唁電 另外央視報道指國家主席習近平今日就英女王伊莉莎白二世不幸逝世，向英國新任國王查理斯三世致唁電。習近平代表中國政府和中國人民並以個人的名義，對伊莉莎白二世女王逝世表示深切的哀悼，向英國王室、政府和人民致以誠摯的慰問。

「悲傷是我們為愛付出的代價。」 " Grief is the price we pay for love."

英女王金句教會我們珍惜家人、學會愛 英女王伊利沙伯二世向來寡言慎行，其言行一直受英國國民所愛戴，在位70年更有不少充滿智慧的金句，當中亦有談及人生、家人、婚姻等、家人、婚姻等哲理，其中「悲傷是我們為愛付出的代價」、「美好的回憶是令人獲得幸福的第二次機會」等都是英國家傳戶曉的經典名句。

傳亨利王子未趕及見英女王最後一面 【9月9日12:00更新】據英國傳媒《每日郵報》(Daily Mail)引述《BBC》王室記者Nicholas Witchell報道，英女王次孫亨利王子在官方公布死訊時仍然乘坐飛機前往蘇格蘭，來不及見英女王最後一面。當時亨利王子獨自前往蘇格蘭巴摩拉城堡，妻子梅根則留在倫敦，因為梅根擔心自己可能不會受到其他王室成員的「熱情歡迎」而未有同行。 【9月9日10:23更新】英女王伊利沙伯二世逝世，享年96歲。位於金鐘法院道的英國駐港總領事館，今晨與英國主要建築物一樣下半旗致哀；有市民今早亦帶同花束到場。 《英國遺產》新聞網站披露，因應女王伊利沙白二世逝世，英國政府預先擬訂代號「倫敦橋行動」，按照日程安排應對措施。女王逝世後一日，涉及登基會議的主要官員會開會，並啟動登基計劃。第二日女王的靈柩，會由蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡，移送回白金漢宮。國葬則預計在女王逝世後10天舉行。

歐霸盃︱英女王愛隊阿仙奴作客小勝 主隊半場進行默哀

英女王愛隊阿仙奴半場默哀 英女王在周四(8日)駕崩，而她生前最愛的球隊阿仙奴在同日於歐霸盃分組賽作客瑞士的蘇黎世。阿仙奴憑前鋒尼基迪亞（Eddie Nketiah）下半場入球，以2:1擊敗蘇黎世。另外，由於比賽中途傳出女王駕崩訊息，主隊半場特別舉行默哀儀式。

美國紐約交易所收市前，全場為英女王默哀一分鐘，悼念英女王伊利沙伯二世駕崩。眾人肅穆站立，有交易員低頭悼念。

英女王伊利沙伯二世逝世，享年96歲。白金漢宮外有成千上萬民眾冒雨聚集，部分人神情哀傷並落淚，有民眾在鐵閘外獻花。多國領袖對英女王逝世表示哀悼。聯合國安理會為女王默哀1分鐘，聯合國秘書長古特雷斯形容伊利沙伯二世是聯合國的好朋友，畢生致力為民眾服務，他向對方致敬。安理會亦在開會前全體起立默哀。

評論：一個永世流傳的君主時期 有評論認為，對很多英國人來說，英女王逝世就像失去親人，許多人頓感失方向。不單是因為英國歷來在位最長君主離世，也是英國君主歷史逾1,000年來一個最非凡的君主時期結束。

卓慧思：天佑吾王 英國新任首相卓慧思稱英女王留下了「偉大的遺產」，「今天，王位像一千多年來一樣，傳給了我們的新君主，我們的新國家元首，查理斯三世國王陛下。我們與國王的家人一起哀悼失去他的母親，並團結一起。我們向他獻上我們的忠誠和奉獻，就像他的母親多年來為我們付出了這麼多。」卓慧思總結，這是「第二個伊利沙伯時代的結束」。她最後說：「天佑吾王」(God save the King)。 卓慧思在首相府外見記者時說，全部人對英女王死訊感到震驚，「對英國和世界來說是巨大震撼」。她又形容英女王是現代英國建立的基石，「英國今天能成為偉大的國家全因為她，她忠於職守是我們所有人的榜樣」。卓慧思又指英女王啟發了她和很多英國人。

查理斯繼任英王 英女王伊利沙伯二世逝世，由查理斯繼任，新國王查理斯(King Charles III)發表聲明：「我心愛的母親，女王陛下的去世，對我和我的所有家庭成員來說是最悲傷的時刻。我們深切哀悼一位珍愛的君主和一位深受愛戴的母親的離世。我知道整個國家、王國和英聯邦以及世界各地無數人，對她的離世有深刻感受。在這段哀悼和變化時期，我和我的家人將因我們知道女王如此廣泛受尊重和深受愛戴，而得到安慰和支持。」

【01:40更新】英國白金漢宮宣布，英女王伊利沙伯二世在巴爾莫勒爾堡安詳離世，終年96歲。王儲查理斯、卡米拉、威廉王子等皇室成員均陪伴在側。 【23:17更新】《每日郵報》指多名王室成員陸續抵埗；BBC主播打黑領帶報道引發關注。 【22:11更新】一架王室直升機降落在巴爾莫勒爾堡。 【21:10更新】安妮公主已抵達。亨利夫婦亦正趕往。 【20:48更新】ITV報道，女王4名子女及孫兒威廉，均已抵達巴爾莫勒爾堡。 【20:40更新】安德魯王子亦已趕往蘇格蘭。 【20:12更新】卓慧思講話、下議院一度打斷辯論。