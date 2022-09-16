英女王逝世｜英掀陰謀論稱「靈柩是空的」 曾有君主傳防腐失誤頭身爆炸

英女王逝世，英掀陰謀論稱「靈柩是空的」，傳曾有君主防腐失誤頭身爆炸。(資料圖片)

英國女王伊利沙伯二世駕崩後，其靈柩先後由愛丁堡移送至倫敦西敏宮讓民眾瞻仰，並將於周一(19日)舉行國葬儀式後落葬，女王的遺體如何保存成為眾所矚目焦點。英國網民近日掀起一種陰謀論，認為女王的靈柩是空的，認為女王的遺體已經存放在安全的地方。

《新聞週刊》(Newsweek)報道，在英國育兒網站 Mumsnet 上，一位用戶周三(14日)發文聲稱，聽說女王的遺體不在靈柩裡面，就像女王的祖父前英王喬治五世在1936年駕崩時一樣。有網民附和這個看法，指「確實，如果把遺體從英國的一端，運送到另一端，整個旅程在國際媒體上播出，那恐怖組織要擄劫遺體，要求付贖金就容易多了」。亦有網民認為「遺體已經防腐處理，靈柩也是用鉛做的，所以可以防潮、防腐，因此相當重，需要8人抬起」。

網媒Forces.net曾報道，伊利沙伯二世的棺材是30年前用英國橡木製成，棺材重量介乎550磅至700磅之間。

《每日星報》(Daily Star)早前引述專家透露，目前尚不清楚女王的遺體是否有進行防腐處理，但其靈柩是用鉛打造，能防止水分滲透和隔絕外界空氣，延長女王遺體的腐化速度，不過靈柩重量也明顯更重，需要8個人才抬得動。