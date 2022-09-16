英女王逝世｜英掀陰謀論稱「靈柩是空的」 曾有君主傳防腐失誤頭身爆炸

英國女王伊利沙伯二世駕崩後，其靈柩先後由愛丁堡移送至倫敦西敏宮讓民眾瞻仰，並將於周一(19日)舉行國葬儀式後落葬，女王的遺體如何保存成為眾所矚目焦點。英國網民近日掀起一種陰謀論，認為女王的靈柩是空的，認為女王的遺體已經存放在安全的地方。
《新聞週刊》(Newsweek)報道，在英國育兒網站 Mumsnet 上，一位用戶周三(14日)發文聲稱，聽說女王的遺體不在靈柩裡面，就像女王的祖父前英王喬治五世在1936年駕崩時一樣。有網民附和這個看法，指「確實，如果把遺體從英國的一端，運送到另一端，整個旅程在國際媒體上播出，那恐怖組織要擄劫遺體，要求付贖金就容易多了」。亦有網民認為「遺體已經防腐處理，靈柩也是用鉛做的，所以可以防潮、防腐，因此相當重，需要8人抬起」。
網媒Forces.net曾報道，伊利沙伯二世的棺材是30年前用英國橡木製成，棺材重量介乎550磅至700磅之間。
《每日星報》(Daily Star)早前引述專家透露，目前尚不清楚女王的遺體是否有進行防腐處理，但其靈柩是用鉛打造，能防止水分滲透和隔絕外界空氣，延長女王遺體的腐化速度，不過靈柩重量也明顯更重，需要8個人才抬得動。
曾傳伊利沙伯一世遺體防腐出問題後發生爆炸
報道又提到，英國過去的君主多半都會將遺體進行防腐處理，方法是在靜脈中注入防腐劑，不過，1603年，伊利沙伯一世逝世，遺體經過防腐處理後，據指在白廳宮(Whitehall Palace)放置了三星期後，身體和頭部因氣體積聚發生爆炸。女王的侍女Lady Elizabeth Southwell於事後寫道，聽到棺本傳出爆裂的聲音，女王的身體和頭因產生氣體累積而爆炸。有鑑於此，維多利亞女王拒絕在死後進行防腐處理，她於1901年離世後，僅在棺材板上撒上木炭，消除氣味及吸收水分。
伊利沙伯二世的遺體將不會被火化，她將與已故王夫菲臘親王，父王喬治六世、 媽媽伊利沙伯王太后、妹妹瑪嘉烈公主長眠於溫莎的喬治六世國王紀念教堂(King George VI Memorial Chapel)。