英女警穿制服拍電子煙炸雞廣告 竟仍「無違操守」社會譁然(有片)

英國兩名女警分別穿著制服為電子煙及炸雞店賣廣告，其中一人在廣告中獲得買煙折扣，另一人則稱炸雞「好吃得令人上癮」，因此要「拘捕」店主，看得民眾猛搖頭，批評警方不去捉賊打擊罪案，反而去賣廣告。警方回應更是火上加油，有警員的行為並無違反操守，令社會譁然。 「靚女」女警︰我們只來這店喔！ 其中一名女警現身於IG廣告，片段講述她來到東倫敦Leytonstone一間電子煙店，跟東主對話，東主大讚她靚女，她欣然接受，並說喜歡「菠蘿冰味」(pineapple ice)的電子煙，又說這店很好，而自己獲得了「不錯的小折扣」，更稱「我們在警局工作的，總是會來這裡，我們不去其他舖頭」。

女警稱炸雞太好吃 要拘捕店主調查 另一名女警則現身於TikTok內、伯明翰Sani' Chicken的炸雞店廣告，她揚言於拘捕坐在車上的一名男店東，說「我不明白他加了甚麼，令它(炸雞)如此好吃」，指因此要把他帶上警車，「因為我們需要知道他放了甚麼進去，使它令人上癮」，並質問店東加了甚麼，店東則如疑犯被捕時保持緘默般說︰「我無嘢講」(no comment)，女警聽罷好不滿，立即關上警車車門。 輿論︰她們應該去捉賊 事件引起社會抨擊，有人批評警員穿起制服應該要去打擊罪案，而不是賣商業廣告，更遑論是電子煙，「她們應該去捉賊、保障公眾安全」，指現在是浪費警力，亦影響他們作為執法人員的形象。「警方發言人稱已知悉有關廣告，但稱內部檢視後認為警員沒有違反專業標準、亦沒有違反操守行為，但稱已就行為是否合適約談涉事警員並給予意見。有網民怒稱「這根本是嚴重不當行為！」「她們那麼喜歡電子煙及炸雞，就解僱她們讓她們到那裡工作」。