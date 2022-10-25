英王查理斯三世被掟蛋糕？環保分子籲停開採石油天然氣 (有片)

再有環保分子透過破壞展覽品要求關住氣候變化議題。2名英國環保組織成員，在當地周一早上，去到英國倫敦的杜莎夫人蠟像館，向國王查理斯三世的蠟像擲朱古力蛋糕，蠟像的面部及部分上身都沾有蛋糕。倫敦警方拘捕4人涉嫌刑事毀壞。

網上影片顯示，2名身穿黑衣的男女在杜莎夫人蠟像館的國王查理斯三世的蠟像前高叫口號，他們除去黑色上衣，展示底層的白色T-恤，呼籲英國政府停止勘探及開採石油和天然氣，之後女子拿出蛋糕，「兜口兜面」向的「國王查理斯三世」擲去，男子接著再將蛋糕擲向查理斯三世，旁邊的「王后卡米拉」慘被波及，其頭髮及晚裝裙均沾有蛋糕，至於設置在較後位置的「王儲威廉」以及「儲妃凱特」則未受波及。

環保組織稱會持續抗議活動

蠟像館表示，工作人員已迅速處理事件。倫敦警方就指，在現場一共拘捕4人，涉及刑事毀壞。有關環保組織事後發表聲明，指會持續抗議活動，直至英國沒有新的石油和天然氣。

今次是3個星期內第4宗涉及環保組織的破壞行動，本月9日有2名環保人士在墨爾本的國家美術館將手粘在一幅畢加索的名畫之上；本月14日有2名環保人士在倫敦國家美術館向荷蘭印象派畫家梵高價值7,250萬英鎊的名畫《向日葵》潑蕃茄湯；本月23日德國一座博物館內一幅價值1.1億美元的法國印像派畫家莫奈名畫遭潑薯蓉。



