薪酬性別歧視 Google賠逾1.5萬女員工9.2億

Google被女員工指控性別歧視，與男同事同工不同酬，官司糾纏了5年，終達成庭外和解。入稟一方的律師稱，Google母公司Alphabet將向約1.55萬名在職和已離職女員工賠償1.18億美元(約9.2億港元)。這宗集體訴訟案的原告來自236個不同職位，包括經理、工程師、營業代表和學前老師。她們指控Google對資歷超過工作要求的女員工所付薪酬與資歷不成正比、拒絕晉升她們，以及普遍女員工的年薪較同工的男員工平均少近1.7萬美元(約13.26萬港元)。

官司始於2017年9月

除了金錢賠償，法庭還下令Google僱用第三方專家分析該公司的人力資源作業，而一名獨立勞工經濟學家將在未來3年檢視Google的薪酬平等。有關和解必須獲法官批准，而聆訊排期在6月21日召開。這宗官司最初於2017年9月入稟，並於2021年5月在三藩市法院獲法官提升至集體訴訟。原告指Google違反加州公平薪酬法，其中4名開名入稟者包括在Google兒童中心任職學前老師的Heidi Lamar、軟件工程師Kelly Ellis、營銷員Kelli Wisuri和在逾10年中擔任不同部門經理的Holly Pease，她們全受聘於加州的Google公司。

同等學歷少經驗 男員工薪酬高於女

Ellis自2010年起入職，任了4年軟件工程師，2014年離職時任高級經理職級，辭職理由是不滿Google「性別歧視文化」。她在入稟狀指即使已有4年工作經驗，她入職時的薪酬屬初級工程師，而與她同年畢業的男同事經驗少過她，薪金卻高於她。在2018年，一名Google前承包商更在社交網Twitter稱，Ellis控告Google應該被強姦，遭法院頒禁制令。