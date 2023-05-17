虐心！狠父勒頸淹死4歲女兒 還錄下死前慘哭傳給前妻

這樣狠毒的父親……巴西一名男子涉嫌虐待4歲女兒後將她浸入河中溺斃，還將女兒死前慘叫的錄音及片段傳給前妻，表達對她的怨恨。男子犯案後逃之夭夭，警方正加緊緝捕他。
離婚後獲准探女 伺機下手
英國《每日星報》報道，男子納迪羅(Nadiro da Silva de Souza)和妻子比阿特麗斯(Beatriz)育有4歲女兒瑪莉亞(Maria)，兩人離婚後，納迪羅獲判女兒的部分監護權，上周五(12日)，他第二次獲准探望居於特拉里卡(Terra Rica)的女兒，帶她離家後便音訊全無。
漁民翌日在一處河邊發現2人乘坐的私家車，消防與憲兵等其後在附近河邊發現女童的遺體，發現她手腳被綑綁，納迪羅則下落不明。
女兒慘死 母親收虐心片段
比阿特麗斯事後受訪指，納迪羅帶走女兒後，傳來短訊稱「她已經死了」、「你再也見不到她」，還把女兒慘叫哭喊的錄音和影片傳給她。畫面可見，女童死前被以繩子勒頸，警方懷疑納迪羅綁起女兒手腳，將她浸入河中溺斃。
無法接受被拋棄 殺女洩恨
報道指，兩人關係維繫了4年，2年多前分手，比阿特麗斯指控納迪羅在她懷孕期間開始家暴，令她決定離婚。法庭早前裁定女方獲得女兒的主要監護權，納迪羅可以探望女兒，警方推測，他無法接受被妻子拋棄，且妻子擁有女兒的主要監護權，遂對女兒狠下毒手。
比阿特麗斯痛心表示，「我要對所有母親說，要好好照顧孩子。失去孩子是很痛苦的，是難以承受的痛，我再也見不到女兒了。她是個天使，對人沒惡意，所有人都喜歡她。我從沒想過這種事會發生在自己身上」。