虐心！狠父勒頸淹死4歲女兒 還錄下死前慘哭傳給前妻

這樣狠毒的父親……巴西一名男子涉嫌虐待4歲女兒後將她浸入河中溺斃，還將女兒死前慘叫的錄音及片段傳給前妻，表達對她的怨恨。男子犯案後逃之夭夭，警方正加緊緝捕他。

離婚後獲准探女 伺機下手

英國《每日星報》報道，男子納迪羅(Nadiro da Silva de Souza)和妻子比阿特麗斯(Beatriz)育有4歲女兒瑪莉亞(Maria)，兩人離婚後，納迪羅獲判女兒的部分監護權，上周五(12日)，他第二次獲准探望居於特拉里卡(Terra Rica)的女兒，帶她離家後便音訊全無。

漁民翌日在一處河邊發現2人乘坐的私家車，消防與憲兵等其後在附近河邊發現女童的遺體，發現她手腳被綑綁，納迪羅則下落不明。