蛇年提早到？驚覺「會飛的毒蛇」搭順風車 乘客嚇瘋尖叫(有片)

孩子驚慌 父親讚嘆顏色漂亮

開到一半突然發現有訪客搭便車,把車上的男孩給嚇壞了。影片中可以聽見,他不斷尖叫,還直呼「啊!Oh my god~Oh my god~go away bro」。相較於孩子們驚慌失色,同車的成人們則淡定拿起手機狂拍,還不斷讚嘆「好漂亮的顏色」,此話一出,又讓男孩嚇到快要崩潰,直呼「不!」。

有媒體將這段影片發給新加坡的關愛動物研究協會(ACRES),專家認出影片中的小蛇是天堂金花蛇(Paradise tree snake)。