蛇年提早到？驚覺「會飛的毒蛇」搭順風車 乘客嚇瘋尖叫(有片)

新加坡一家人日前開車出門，突然發現擋風玻璃上竟然有「訪客」搭順風車，仔細一看竟然是一條五彩小蛇，嚇得車上乘客驚呼連連。有專家看到這段影片，發現這是一種毒蛇，幸好毒性不強。 據《海峽時報》等新加坡媒體綜合報道，12月22日一名當地網友在Facebook發布兩段影片，只見一條細長的五彩小蛇，在他們開車途中突然竄了出來，在擋風玻璃上不斷遊走，後來還爬到倒後鏡上扭動。

孩子驚慌 父親讚嘆顏色漂亮 開到一半突然發現有訪客搭便車，把車上的男孩給嚇壞了。影片中可以聽見，他不斷尖叫，還直呼「啊！Oh my god～Oh my god~go away bro」。相較於孩子們驚慌失色，同車的成人們則淡定拿起手機狂拍，還不斷讚嘆「好漂亮的顏色」，此話一出，又讓男孩嚇到快要崩潰，直呼「不！」。 有媒體將這段影片發給新加坡的關愛動物研究協會（ACRES），專家認出影片中的小蛇是天堂金花蛇（Paradise tree snake）。

專家指天堂金花蛇對人類威脅不大 據資料顯示，天堂金花蛇常見於東南亞地區，是蛇亞目遊蛇科下的一個蛇屬，體長可達1.2米。善於攀爬，也會在樹枝之間滑翔，最遠可達100米，所以也有「會飛的毒蛇」稱號。 專家指出，天堂金花蛇雖然是毒蛇家族之一，不過牠們分泌的毒性較輕，對人類甚少造成重大威脅。 也因為2025年就是蛇年，不少網友認為小蛇的出現，寓意「蛇年提前到來」，似乎象徵好吉兆，建議車主去買張彩券試試手氣。也有人建議車主把車停在靠近叢林的地方，讓小蛇安全回到大自然懷抱。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章