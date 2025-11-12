西班牙國王費利佩六世訪華，今日與習近平會晤。

西班牙國王費利佩六世昨日起一連四日對中國進行國事訪問，是他時隔18年再次訪華。費利佩六世昨晚與國家主席習近平共進私人晚宴，今日將舉行會談，預料雙方將簽署系列協議。費利佩六世今次訪華，適逢中西兩國高層關係建立20周年，以及西班牙與世界另一超級大國美國的關係日益惡化之際，外界預期在雙邊政治與經貿合作領域將有更多發展。

費利佩六世昨日在成都出席商業論壇，晚上轉抵北京，與習近平進行私人晚宴，兩人今日將舉行會談。費利佩六世亦會同國務院總理李強，以及人大委員長趙樂際會晤，明日將出席中西企業家會議，與兩國商界領袖會面，並參觀一間位於北京郊外的西班牙汽車零部件廠。費利佩六世此行由外交大臣Jose Maria Albares、經濟部長Carlos Cuerpo、工業國務秘書Jordi García Brustenga，以及多名西班牙企業高管陪同。