誤以為自己被綁架到墨西哥　美國女子槍殺Uber司機

警方：未有偏離目的地

這宗烏龍槍擊事件發生在今年的6月16日，當時52歲的丹尼爾·皮德拉·加西亞 (Daniel Piedra Garcia)正開車載乘客菲比·科帕斯 (Phoebe Copas)前往埃爾帕索東南部的一個地點。警方表示，來自肯塔基州的科帕斯正預備到埃爾帕索探望男友。根據科帕斯的證詞，她在乘車過程中看到了交通標誌，上面寫着「墨西哥華雷斯」。 埃爾帕索位於美國和墨西哥邊境，與華雷斯隔河相望。

科帕斯相信自己被綁架並被帶到墨西哥，於是她從袋中取出一把手槍，並向皮德拉·加西亞的頭部開槍，之後車輛在高速公路上撞到障礙物而停了下來。警方表示，汽車墜毀的地區並不靠近橋樑、入境口岸或其他可以直接進入墨西哥的區域，調查後他們不認為這是綁架事件，也不認為皮德拉·加西亞偏離有目的地的情形。反而是科帕斯在報警之前，拍了一張皮德拉·加西亞的照片，並將其發給了她的男友。皮德拉·加西亞事後被送往醫院，幾天後醫生告訴家屬他已無法醒來，他的家人決定拔管。皮德拉·加西亞的侄女說，「他是一個勤奮的人，而且非常有趣，如果他看到你心情不好，他就會過來試圖讓你振作起來。」科帕斯最初被指控嚴重攻擊罪，在皮德拉·加西亞死後，指控升級為謀殺，目前她還在監禁中。

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