越南選美皇后涉詐騙被捕　曾任台灣觀光代言人

越南2021年選美皇后阮垂仙（Nguyen Thuc Thuy Tien）19日遭當局逮捕，罪名是推銷仿冒品和涉嫌欺騙消費者。去年10月，她曾憑藉正面形象受觀光署邀請，擔任越南市場首位台灣觀光代言人。

據 BBC 20日報道，現年27歲的阮垂仙是越南選美皇后，曾在2021年代表越南參加世界小姐大賽，並奪得當年度冠軍，成為第一位在這項賽事中獲加冕的越南代表，還曾獲得越南當局頒發的獎狀。作為一名活躍的網紅和真人秀明星，阮垂仙在Instagram上有超過280萬粉絲追蹤。

據報道，阮垂仙與其他網紅宣傳一款名為「Kera Supergreens」的纖維補充劑軟糖，聲稱每顆軟糖所含的纖維相當於一盤蔬菜。有越南民眾將該產品送去實驗室檢測，結果發現每顆軟糖僅含有16毫克纖維，與其聲稱的200毫克相差甚遠。

越南當局隨後展開調查，發現這款軟糖是阮垂仙與另外兩位網紅成立的公司合資生產的，在生產過程中使用了低纖維的不合格原料，其產品包裝上未標示纖維含量，也沒有說明產品含有高濃度的山梨糖醇（為瀉藥成分）。在因醜聞而停止銷售之前，這款軟糖已售出超過10萬盒。

報道指這3名網紅曾在3月被罰款並向公眾道歉。4月，其中2名網紅及涉事公司及廠商人員被捕，他們被指控生產仿冒品和欺騙消費者。本月19日，阮垂仙因涉嫌欺騙消費者的罪名遭當局逮捕。