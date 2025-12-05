熱門搜尋:
國際
2025-12-05 15:45:00

迷你馬破全球最矮雄馬紀錄　樣子萌還有療癒技能(有片)

德國5歲迷你馬「Pumuckel」以矮4厘米的優勢，打敗前紀錄保持者，成功獲得健力士世界紀錄認證為「全球最矮的雄性馬匹」，牠擁有超萌的樣子之外，原來還是一匹訓練有素的「治療馬」，用愛治療人類。

綜合報道，現年只有5歲、身高(肩高)僅得52.6厘米的Pumuckel，擊敗來自波蘭、身高56.7厘米的前紀錄保持者「Bombel」，成為世界上目前已知的「最矮雄馬」。Pumuckel的飼主Carola Weidemann表示，當年經她的朋友介紹被次認識Pumuckel：「真是大吃一驚。我從未見過這麼小的馬。」202010月領養時，Pumuckel只有5個月大、47厘米高，體重估計不到20公斤。Carola說，沒有刻意對牠使用非常規的培育方法，相信Pumuckel是象徵著「大自然的奇特之處」。

Pumuckel以矮4厘米的優勢，打敗前紀錄保持者，成功獲得健力士世界紀錄認證為「全球最矮的雄性馬匹」。(X) 飼主Carola Weidemann說，沒有刻意對牠使用非常規的培育方法，相信Pumuckel是象徵著「大自然的奇特之處」。(X) Pumuckel除了擁有引人注目的超萌外形，也是一匹訓練有素的「治療馬」。(X) Carola說：「牠喜歡自己成為眾人矚目的焦點。」(X) Pumuckel最愛被孩子「搲痕」和擁抱。(X)

Pumuckel最愛被孩子「搲痕」和擁抱

Pumuckel除了擁有引人注目的超萌外形，也是一匹訓練有素的「治療馬」。牠經常拜訪療養院、臨終關懷中心、學校和身心障礙機構。Carola說：「牠喜歡自己成為眾人矚目的焦點。」牠還最愛被孩子「搲痕」和擁抱，就算與小動物相處，也表現得相當溫柔，為獎勵牠辛勤付出，會賞牠愛吃的紅蘿蔔和蘋果。

