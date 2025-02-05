退役香港雙層「熱狗」巴士 現身澳洲悉尼多個地標

澳洲悉尼巴士博物館（Sydney Bus Museum）一年一度的「香港巴士日」（Hong Kong Bus Day）體驗活動於周日(2日)舉行。博物館今年安排了兩部香港經典雙層巴士輪流行走，包括被譽為在澳洲完美修復的中巴ML1；以及在2009年運抵澳洲的「熱狗巴」九巴平治0305ME30。活動由上午10點到下午4點舉行，每30分鐘一班，來往悉尼市中心和位於西區Leichhardt的巴士博物館。

博物館此前接受澳洲傳媒訪問時表示，「香港巴士日」出動的ML 1是由英國巴士製造商都城嘉慕製造，於1981年運抵香港，行走過海隧道線試用。當年是全球載客量最高的巴士，車身12米長能乘載170人，迎合當年海底隧道通車、客量大增而設計。這輛ML1於2000年在香港退役後，連同其他同款共40輛巴士，運往澳洲作觀光巴士，支援2000年悉尼奧運。而這輛巴士後來送往阿德雷德繼續做觀光巴士，由於當地規例，並沒有開頂改裝，得以完整保存。悉尼巴士博物館一位會員2005年購入後，將巴士回復於中華巴士服役時的狀態，並在2018年捐贈給悉尼巴士博物館。

會員修復至退役前原貌 捐贈博物館 另一輛參與活動的俗稱「熱狗」的九巴平治0305ME30則是香港製造的九巴，是1985年九龍巴士公司一共訂購41輛巴士之一，是香港當時廢除專利巴士營運商必須購買英聯邦產品條例後，首款出現的巴士。這批平治0305，除了樣版車是在英國蘇格蘭Alexander廠房裝嵌車身之外，其餘40架都是在九巴屯門車身裝嵌廠內完成，車身散件則來自英國車身廠家。這款巴士原先是為南非及新加坡設計，配合1980年代人口增加及新市鎮路線發展。當年在香港因為大馬力，調派行走連接新界元朗及九龍市區的特快巴士路線。這輛九巴在2002年初退役，被悉尼巴士博物館一位會員購入。在香港存放多年後，車主在2009年將巴士運往悉尼，並修復至退役前的原貌，最後在2020年捐贈給悉尼巴士博物館。

冀保育古典巴士提供協助 博物館目前仍有一輛ML 2正在維修翻新中，與ML 1一樣屬於樣版，裝有三個車門，以增加上落客流量而去減低停站的時間，由於三門未能符合澳洲規例，當年在澳洲購入的公司計劃拆除零件後，作為廢鐵出售，後來於2012年被車主購入。博物館方面希望在澳洲有意保育古典巴士人士，在資金及技能方面，提供協助。而今次參加活動的巴士也是由博物館會員自行維修保養。