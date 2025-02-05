國家補貼懶人包｜港人持回鄉證買手機家電可享2000人幣折扣　即睇4大條件+7大步驟教學

港人持有回鄉證在內地買手機及電器可享高達2,000元人民幣補貼！內地商務部近日推出新一輪《手機、平板、智能手錶購新補貼實施方案》，以鼓勵市民購買手機和家電等，刺激內需，當中補貼措施更首次惠及香港人。符合4大條件並完成相應步驟的港人，可與內地人一樣申請國家補貼折扣券並在內地使用，每位消費者可享高達2,000元人民幣折扣。在此不多言，馬上開始教學！

國家補貼懶人包｜ 港人最多減2000人民幣 商務部早前印發《手機、平板、智能手錶購新補貼實施方案》(下稱「國家補貼」)。消費者購買單件價格不超過6,000元人民幣的手機、平板或智能手錶，可享15%的補貼，每件上限500元人民幣。另外，冷氣機、冰箱、電視、微波爐等12類大型家電可享20%的補貼，單筆優惠高達2,000元人民幣。內地網購平台淘寶和京東在首頁設有「國家補貼」專區，選擇廣東或深圳地區後可領取補貼，但需完成內地身份證的實名認證才能領券支付。 國家補貼懶人包｜ 3類補貼數碼產品 手機

平板

智能手錶 國家補貼懶人包｜ 12類補貼家電 冰箱

洗衣機

電視

空調

電腦

熱水器

家用爐具

吸油煙機

微波爐

淨水器

洗碗機

電飯煲 觀音借庫2025｜蛇年開庫日期、借庫廟宇、借庫宜忌及步驟 附代客借庫+網上開庫詳情

國家補貼懶人包｜ 港人領取4大條件 綜合內地和本地傳媒報道，香港居民只要有回鄉證，便可於今年1月1日至12月31日期間申請及使用「國家補貼折扣券」，惟必須先符合以下4大條件： 持有效回鄉證

擁有已實名登記的手機App「雲閃付」帳戶

有內地手機號碼

有內地銀行卡或信用卡 換言之，港人持有有效回鄉證即可在今年1月1日至12月31日期間申請和使用折扣券。先下載「雲閃付」手機App及進行實名驗證，然後以內地電話號碼及內地銀行卡或信用卡進行登記，並於申請補貼時輸入回鄉證個人資料。如此港人即可領取「國家補貼」優惠券。 回鄉證續期、快證預約申請｜中旅社地址＋步驟＋所需文件 ...