國家補貼懶人包｜港人持回鄉證買手機家電可享2000人幣折扣　即睇4大條件+7大步驟教學

港人持有回鄉證在內地買手機及電器可享高達2,000元人民幣補貼！內地商務部近日推出新一輪《手機、平板、智能手錶購新補貼實施方案》，以鼓勵市民購買手機和家電等，刺激內需，當中補貼措施更首次惠及香港人。符合4大條件並完成相應步驟的港人，可與內地人一樣申請國家補貼折扣券並在內地使用，每位消費者可享高達2,000元人民幣折扣。在此不多言，馬上開始教學！
國家補貼懶人包｜港人最多減2000人民幣
商務部早前印發《手機、平板、智能手錶購新補貼實施方案》(下稱「國家補貼」)。消費者購買單件價格不超過6,000元人民幣的手機、平板或智能手錶，可享15%的補貼，每件上限500元人民幣。另外，冷氣機、冰箱、電視、微波爐等12類大型家電可享20%的補貼，單筆優惠高達2,000元人民幣。內地網購平台淘寶和京東在首頁設有「國家補貼」專區，選擇廣東或深圳地區後可領取補貼，但需完成內地身份證的實名認證才能領券支付。
國家補貼懶人包｜3類補貼數碼產品
- 手機
- 平板
- 智能手錶
國家補貼懶人包｜12類補貼家電
- 冰箱
- 洗衣機
- 電視
- 空調
- 電腦
- 熱水器
- 家用爐具
- 吸油煙機
- 微波爐
- 淨水器
- 洗碗機
- 電飯煲
觀音借庫2025｜蛇年開庫日期、借庫廟宇、借庫宜忌及步驟 附代客借庫+網上開庫詳情
國家補貼懶人包｜港人領取4大條件
綜合內地和本地傳媒報道，香港居民只要有回鄉證，便可於今年1月1日至12月31日期間申請及使用「國家補貼折扣券」，惟必須先符合以下4大條件：
- 持有效回鄉證
- 擁有已實名登記的手機App「雲閃付」帳戶
- 有內地手機號碼
- 有內地銀行卡或信用卡
換言之，港人持有有效回鄉證即可在今年1月1日至12月31日期間申請和使用折扣券。先下載「雲閃付」手機App及進行實名驗證，然後以內地電話號碼及內地銀行卡或信用卡進行登記，並於申請補貼時輸入回鄉證個人資料。如此港人即可領取「國家補貼」優惠券。
回鄉證續期、快證預約申請｜中旅社地址＋步驟＋所需文件 ...
國家補貼懶人包｜港人領取7大步驟
需要注意的是，「補貼券」僅在領取後72小時內有效，且只可於有效日期內的朝10至晚11以「雲閃付」掃碼購買手機或家電等電子產品。港人需遵循此規定，才能享受上限2,000元的國家補貼。以下是港人如何透過「雲閃付」領取國家補貼折扣券的7大步驟：
- 下載「雲閃付」手機App，並完成實名登記
- 打開App，在「全國政府補貼專區」選擇購物地區(如點選深圳)並完成申請
- 用內地手機號碼註冊帳號，添加內地銀行卡或信用卡
- 進入「領券頁面」，選擇所需的家庭電器或電子產品，然後點選「領取」
- 輸入申請人個人資料(姓名、手機號碼、回鄉卡號碼)，以確認身份
- 點選需要的「國家補貼」項目，簽署並提交電子承諾書，領取折扣券
- 須在領券後72小時內，於指定內地門市以「雲閃付」掃碼支付購買數碼產品，才能使用折扣券，享受最高2,000元人民幣的折扣