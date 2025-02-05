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財經
2025-02-05 17:10:00

國家補貼懶人包｜港人持回鄉證買手機家電可享2000人幣折扣　即睇4大條件+7大步驟教學

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港人即日起至年底持回鄉卡在內地購買手機及電器可享2,000元人幣補貼，即睇優惠條件及教學懶人包。

港人即日起至年底持回鄉卡在內地購買手機及電器可享2,000元人幣補貼，即睇優惠條件及教學懶人包。

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港人持有回鄉證在內地買手機及電器可享高達2,000元人民幣補貼！內地商務部近日推出新一輪《手機、平板、智能手錶購新補貼實施方案》，以鼓勵市民購買手機和家電等，刺激內需，當中補貼措施更首次惠及香港人。符合4大條件並完成相應步驟的港人，可與內地人一樣申請國家補貼折扣券並在內地使用，每位消費者可享高達2,000元人民幣折扣。在此不多言，馬上開始教學！

現時不少港人在周末和周日北上消費。(資料圖片) 首先打開「雲閃付」手機應用程式，定位選擇「深圳」，並綁定信用卡號碼。 完成後即會進入「領券頁面」，之後便可點選自己需要的補貼項目，例如手機。 現時不少港人在周末和周日北上消費。(資料圖片)

國家補貼懶人包｜港人最多減2000人民幣

商務部早前印發《手機、平板、智能手錶購新補貼實施方案》(下稱「國家補貼」)。消費者購買單件價格不超過6,000元人民幣的手機、平板或智能手錶，可享15%的補貼，每件上限500元人民幣。另外，冷氣機、冰箱、電視、微波爐等12類大型家電可享20%的補貼，單筆優惠高達2,000元人民幣。內地網購平台淘寶和京東在首頁設有「國家補貼」專區，選擇廣東或深圳地區後可領取補貼，但需完成內地身份證的實名認證才能領券支付。

國家補貼懶人包｜3類補貼數碼產品

  • 手機
  • 平板
  • 智能手錶

國家補貼懶人包｜12類補貼家電

  • 冰箱
  • 洗衣機
  • 電視
  • 空調
  • 電腦
  • 熱水器
  • 家用爐具
  • 吸油煙機
  • 微波爐
  • 淨水器
  • 洗碗機
  • 電飯煲

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再輸入申請人姓名、手機號碼、回鄉證號碼等相關資料，以及點選需要的「國家補貼」折扣項目。 同意及簽署承諾書並提交。 點選項目的「領」字圖案會轉為金色，系統會提示每項補貼只能領取一次。

國家補貼懶人包｜港人領取4大條件

綜合內地和本地傳媒報道，香港居民只要有回鄉證，便可於今年1月1日至12月31日期間申請及使用「國家補貼折扣券」，惟必須先符合以下4大條件：

  • 持有效回鄉證
  • 擁有已實名登記的手機App「雲閃付」帳戶
  • 有內地手機號碼
  • 有內地銀行卡或信用卡

換言之，港人持有有效回鄉證即可在今年1月1日至12月31日期間申請和使用折扣券。先下載「雲閃付」手機App及進行實名驗證，然後以內地電話號碼及內地銀行卡或信用卡進行登記，並於申請補貼時輸入回鄉證個人資料。如此港人即可領取「國家補貼」優惠券。

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國家補貼懶人包｜港人領取7大步驟

需要注意的是，「補貼券」僅在領取後72小時內有效，且只可於有效日期內的朝10至晚11以「雲閃付」掃碼購買手機或家電等電子產品。港人需遵循此規定，才能享受上限2,000元的國家補貼。以下是港人如何透過「雲閃付」領取國家補貼折扣券的7大步驟：

  • 下載「雲閃付」手機App，並完成實名登記
  • 打開App，在「全國政府補貼專區」選擇購物地區(如點選深圳)並完成申請
  • 用內地手機號碼註冊帳號，添加內地銀行卡或信用卡
  • 進入「領券頁面」，選擇所需的家庭電器或電子產品，然後點選「領取」
  • 輸入申請人個人資料(姓名、手機號碼、回鄉卡號碼)，以確認身份
  • 點選需要的「國家補貼」項目，簽署並提交電子承諾書，領取折扣券
  • 須在領券後72小時內，於指定內地門市以「雲閃付」掃碼支付購買數碼產品，才能使用折扣券，享受最高2,000元人民幣的折扣

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