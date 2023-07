遊日注意｜京都小偷瞄準外國遊客 和服店貼英文海報籲「提防扒手」 遊客因呢個動作易中招

遊日注意|和服出租店張貼宣傳海報

京都府警方近期大力宣傳,其中東山警察署已針對京都市內20處和服出租店,發布寫著「Keep an eye on your belongings(留意你的隨身物品)」,以及「Beware of theft(提防盜竊)」的宣傳海報。

一間和服出租店在入口處張貼宣傳海報,男店員說,遊客穿上和服遊玩時會失去戒心,容易成為扒手目標,所以店方希望提醒遊客多加留意。