遊日注意｜京都小偷瞄準外國遊客 和服店貼英文海報籲「提防扒手」 遊客因呢個動作易中招

日本京都各觀光區近期接連發生外國遊客隨身行李及物品遭偷竊事件。有被捕小偷供稱，會鎖定看似有錢的外國遊客下手，警方因而特別印製用英文書寫的宣傳海報，呼籲遊客提高警覺。
《京都新聞》報道，小偷手法是瞄準外國遊客在拍照時不注意，便偷取遊客放在地上的隨身行李內的錢包、護照等物品。隨著日本政府放寬入境限制，到京都旅遊的外國人持續增加，當局呼籲到京都旅遊要特別注意。
遊日注意｜小偷盯上穿和服外國遊客
今年3月25日賞櫻季期間，一名在京都東山區觀光的美國女子手袋被偷走，她當時穿上租來的和服，在知恩院景點「三門」附近拍照時被扒手盯上，結果放在一旁的手袋被盜。
遊日注意｜警方：外國遊客自認「當黑」
東山警察署轄區涵蓋祇園等京都旅遊熱點，3月至今已接獲多宗外國遊客隨身物品遭竊通報，並在5月24日逮捕一名56歲居無定所的無業男子，懷疑他偷走外國遊客放在地上的手提袋等物品。他供稱，會鎖定看來很有錢的外國人下手。警方認為，有外國遊客「中招」後會自認倒楣，因此將加強宣傳，冀外國遊客多加防範。
京都市觀光協會表示，從3月起，到訪京都的外國遊客持續增加，4月外國人總計旅店住宿45萬1,966個晚上，佔包括日本人在內全體約55%，是時隔3年半再度超過5成。
遊日注意｜和服出租店張貼宣傳海報
京都府警方近期大力宣傳，其中東山警察署已針對京都市內20處和服出租店，發布寫著「Keep an eye on your belongings(留意你的隨身物品)」，以及「Beware of theft(提防盜竊)」的宣傳海報。
一間和服出租店在入口處張貼宣傳海報，男店員說，遊客穿上和服遊玩時會失去戒心，容易成為扒手目標，所以店方希望提醒遊客多加留意。