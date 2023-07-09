遊日注意｜京都小偷瞄準外國遊客 和服店貼英文海報籲「提防扒手」 遊客因呢個動作易中招

日本京都各觀光區近期接連發生外國遊客隨身行李及物品遭偷竊事件。有被捕小偷供稱，會鎖定看似有錢的外國遊客下手，警方因而特別印製用英文書寫的宣傳海報，呼籲遊客提高警覺。

《京都新聞》報道，小偷手法是瞄準外國遊客在拍照時不注意，便偷取遊客放在地上的隨身行李內的錢包、護照等物品。隨著日本政府放寬入境限制，到京都旅遊的外國人持續增加，當局呼籲到京都旅遊要特別注意。

遊日注意｜小偷盯上穿和服外國遊客

今年3月25日賞櫻季期間，一名在京都東山區觀光的美國女子手袋被偷走，她當時穿上租來的和服，在知恩院景點「三門」附近拍照時被扒手盯上，結果放在一旁的手袋被盜。