邪教魔頭 法國拘71歲瑜伽大師涉強姦販賣人口

邪教|26人獲救 淪組織和教主性奴

有法國司法官員透露,Bivolaru的組織成立之初稱為MISA(for Movement for Spiritual Integration Toward the Absolute),意思是透過靈修成為絕對者,之後走向國際名為Atman(International Federation of Yoga and Meditation、瑜伽和冥想國際聯合會)。組織表面是密宗瑜伽修練,其實是進行未經同意的性愛行為。當局拘捕Bivolaru等人同時救出26人,她們的生活環境擠迫和污糟。法國司法部消息人士稱,多名來自不同國家的女性聲稱,為該組織及其領袖Bivolaru的性愛活動受害者。受害人指他們遭到精神操控並接受性愛行為,若拒絕會影響靈修。