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國際
2023-12-04 22:57:36

邪教魔頭 法國拘71歲瑜伽大師涉強姦販賣人口

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Gregorian Bivolaru

邪教｜瑜伽大師Gregorian Bivolaru涉販賣人口和強姦，遭通緝多年上周於法國落網。(美聯社)

一名活躍於歐洲的瑜伽大師被指是邪教魔頭，在多國設有瑜伽組織，並藉教化追隨者從而性剝削，涉及綁架、強姦和販賣人口等罪行。法國當局上周於巴黎等地拘捕了71歲的Gregorian Bivolaru和另外41人，結束芬蘭等國長達6年的國際通緝。被捕人士中，6人初步被起訴，另9人獲釋候查。Bivolaru與另外一人被控販賣人口、強姦，以及透過心理或生理操控一群弱勢人士等多項罪名。

Gregorian Bivolaru Gregorian Bivolaru Gregorian Bivolaru

邪教｜26人獲救  淪組織和教主性奴

有法國司法官員透露，Bivolaru的組織成立之初稱為MISA(for Movement for Spiritual Integration Toward the Absolute)，意思是透過靈修成為絕對者，之後走向國際名為Atman(International Federation of Yoga and Meditation、瑜伽和冥想國際聯合會)。組織表面是密宗瑜伽修練，其實是進行未經同意的性愛行為。當局拘捕Bivolaru等人同時救出26人，她們的生活環境擠迫和污糟。法國司法部消息人士稱，多名來自不同國家的女性聲稱，為該組織及其領袖Bivolaru的性愛活動受害者。受害人指他們遭到精神操控並接受性愛行為，若拒絕會影響靈修。

Bivolaru為羅馬尼亞人，MISA在他被捕後於網頁發聲明指傳媒自1990年代起抹黑他，並批評法國的起訴荒謬。Atman則指他非創辦人，自1995年已沒有教瑜伽，該組織對學生和導師的私生活並沒有責任。

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