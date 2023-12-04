邪教魔頭 法國拘71歲瑜伽大師涉強姦販賣人口

一名活躍於歐洲的瑜伽大師被指是邪教魔頭，在多國設有瑜伽組織，並藉教化追隨者從而性剝削，涉及綁架、強姦和販賣人口等罪行。法國當局上周於巴黎等地拘捕了71歲的Gregorian Bivolaru和另外41人，結束芬蘭等國長達6年的國際通緝。被捕人士中，6人初步被起訴，另9人獲釋候查。Bivolaru與另外一人被控販賣人口、強姦，以及透過心理或生理操控一群弱勢人士等多項罪名。

邪教｜26人獲救 淪組織和教主性奴 有法國司法官員透露，Bivolaru的組織成立之初稱為MISA(for Movement for Spiritual Integration Toward the Absolute)，意思是透過靈修成為絕對者，之後走向國際名為Atman(International Federation of Yoga and Meditation、瑜伽和冥想國際聯合會)。組織表面是密宗瑜伽修練，其實是進行未經同意的性愛行為。當局拘捕Bivolaru等人同時救出26人，她們的生活環境擠迫和污糟。法國司法部消息人士稱，多名來自不同國家的女性聲稱，為該組織及其領袖Bivolaru的性愛活動受害者。受害人指他們遭到精神操控並接受性愛行為，若拒絕會影響靈修。