關愛座紛爭 身體不適25歲女佔位被逼道歉 情緒失控撼頭埋牆流血｜網上熱話

新加坡網民亦爭論博愛座 指要「看誰更慘」

新加坡近日一則網上熱話,亦關於關愛座的讓座問題。一名女子在網上發文,稱一天早上搭地鐵時因感暈眩、難以站立,而坐在關愛座上,但期間一直糾結「沒有人叫我讓座,但如果有,我也樂於這樣做;我一向都是無論有多累,也會讓座」,對於這次一直「霸佔」關愛座感到內咎,於是問網民意見。不少網民認為她的身體狀況可以坐關愛座,「你也有付車費的」;有人則認為她應讓座給長者及殘疾人士,亦有人說「如果對方需要座位多過我,我便讓」(if I see someone who needs it more than me),言下之意似是要「鬥慘」。新加坡月前亦有人發文問「長者是否自動獲得坐關愛座的資格?」(Priority seating: Are elderly passengers automatically entitled to public transportation seats?)不少網民均稱不認同。