關愛座紛爭 身體不適25歲女佔位被逼道歉 情緒失控撼頭埋牆流血｜網上熱話

關愛座(優先座)被戲稱為「批鬥座」，無論在日本、新加坡，以至本港及台灣等全球多個地區，都引起愈來愈多的爭議。最新一宗發生在台灣，一名25歲女子在捷運內因身體不適而坐在當地稱為「博愛座」的座位上，一名歲70多歲老婦要她讓座不果，另一名「見義勇為」的約80歲長者加入戰團，聯手指摘女事主。

事發在本月11日晚上10時許，林姓女事主在台北捷運淡水線一列列車上。當列車駛至北投復興崗站時，一名自稱七十多歲的老婦上車，指著她要她讓座。林女立即解釋自己因長時間上班而身體不適「需要坐在博愛座」。未幾一名約80歲男乘客看不過眼，亦開聲叫她讓座，期間不時大喊「這是博愛座！」