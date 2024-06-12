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國際
2024-06-12 21:05:16

關愛座紛爭 身體不適25歲女佔位被逼道歉 情緒失控撼頭埋牆流血｜網上熱話

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25歲女事主因身體不適坐在關愛座上，被兩名長者要求讓座。(互聯網)

25歲女事主因身體不適坐在關愛座上，被兩名長者要求讓座。(互聯網)

關愛座(優先座)被戲稱為「批鬥座」，無論在日本、新加坡，以至本港及台灣等全球多個地區，都引起愈來愈多的爭議。最新一宗發生在台灣，一名25歲女子在捷運內因身體不適而坐在當地稱為「博愛座」的座位上，一名歲70多歲老婦要她讓座不果，另一名「見義勇為」的約80歲長者加入戰團，聯手指摘女事主。

事發在本月11日晚上10時許，林姓女事主在台北捷運淡水線一列列車上。當列車駛至北投復興崗站時，一名自稱七十多歲的老婦上車，指著她要她讓座。林女立即解釋自己因長時間上班而身體不適「需要坐在博愛座」。未幾一名約80歲男乘客看不過眼，亦開聲叫她讓座，期間不時大喊「這是博愛座！」

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台北捷運關愛座糾紛 男長者「見義勇為」罵女事主

事件惹來周遭乘客側目，林女被圍攻受壓情緒失控，出手攻擊該名男長者的手臂及額頭，雙方爆發肢體衝突。二人下車後，站長及保安員前來調停，男長者稱若女事主道歉，便既往不咎。

女事主「撼頭埋牆」後頹坐在地上。(互聯網) 女事主「撼頭埋牆」後送院。(互聯網) 「幫口」要求女事主讓座的80歲男乘客，跟店長講述事發經過，並要求女事主就襲擊他道歉。(互聯網) 「幫口」要求女事主讓座的80歲男乘客，跟店長講述事發經過，並要求女事主就襲擊他道歉。(互聯網)

女事主因出手在先，只好道歉。但之後她疑因感到受委屈，情緒再度失控，頭部猛撼向柱子幾下，導致流血，男長者被她突如其來的舉動嚇呆。最終女事主送院治療，並無大礙。據當地警方指，今年1至5月已發生22宗需報警求助的博愛座糾紛。

新加坡網民亦爭論博愛座 指要「看誰更慘」

新加坡近日一則網上熱話，亦關於關愛座的讓座問題。一名女子在網上發文，稱一天早上搭地鐵時因感暈眩、難以站立，而坐在關愛座上，但期間一直糾結「沒有人叫我讓座，但如果有，我也樂於這樣做；我一向都是無論有多累，也會讓座」，對於這次一直「霸佔」關愛座感到內咎，於是問網民意見。不少網民認為她的身體狀況可以坐關愛座，「你也有付車費的」；有人則認為她應讓座給長者及殘疾人士，亦有人說「如果對方需要座位多過我，我便讓」(if I see someone who needs it more than me)，言下之意似是要「鬥慘」。新加坡月前亦有人發文問「長者是否自動獲得坐關愛座的資格？」(Priority seating: Are elderly passengers automatically entitled to public transportation seats?)不少網民均稱不認同。

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