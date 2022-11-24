阿富汗人對肚餓子女餵藥止哭喊 賣腎賣女解生活困境

塔利班重掌阿富汗政權後，外國資金凍結，數百萬阿富汗人處於饑荒邊緣。小孩因肚餓哭喊，父母因無食物唯有給子女餵鎮定劑，變得迷迷糊糊便會入睡。另有人要賣腎換錢還債，錢不夠再賣2歲女兒。

阿富汗人迎來塔利班上台後第二個冬天，第三大城市赫拉特(Herat)聚集了失去家園、逃避戰亂和天災的居民，Abdul Wahab說：「我們的孩子不斷喊，也睡不著，我們沒有食物。我們只好去藥房買藥，餵孩子食，那麼他們便會昏昏欲睡」。英國廣播公司(BBC)稱，記者問了Wahab周圍近12名男子，他們當中有幾多人餵子女食鎮定劑，他們回答：「很多人，我們所有人也這樣做。」

塔利班｜有6名女子 1歲也餵食鎮定劑

Ghulam Hazrat從袋裡拿出一排藥，是阿普唑侖(Alprazolam)，是一種鎮定劑，用來治療焦慮症。他育有6名孩子，最少的只有1歲，「我連他也餵藥」。其他人則拿出抗抑鬱和抗焦慮的依他普崙(Escitalopram)和舍曲林(Sertraline)。醫生指出，缺乏營養的幼兒服用這類藥物可傷肝，還有長期疲倦、不良睡眠和行為失常。記者在當地藥房發現，用阿富汗幣10元(約10仙美元)或一塊麵包的價錢，可買5粒鎮定劑藥物。記者所見大部分家庭每天分食幾塊麵包，一名婦女稱，早上一家食乾的麵包，晚上則用水沾濕食。