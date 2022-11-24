阿富汗人對肚餓子女餵藥止哭喊 賣腎賣女解生活困境

塔利班重掌阿富汗政權後，外國資金凍結，數百萬阿富汗人處於饑荒邊緣。小孩因肚餓哭喊，父母因無食物唯有給子女餵鎮定劑，變得迷迷糊糊便會入睡。另有人要賣腎換錢還債，錢不夠再賣2歲女兒。
阿富汗人迎來塔利班上台後第二個冬天，第三大城市赫拉特(Herat)聚集了失去家園、逃避戰亂和天災的居民，Abdul Wahab說：「我們的孩子不斷喊，也睡不著，我們沒有食物。我們只好去藥房買藥，餵孩子食，那麼他們便會昏昏欲睡」。英國廣播公司(BBC)稱，記者問了Wahab周圍近12名男子，他們當中有幾多人餵子女食鎮定劑，他們回答：「很多人，我們所有人也這樣做。」
塔利班｜有6名女子 1歲也餵食鎮定劑
Ghulam Hazrat從袋裡拿出一排藥，是阿普唑侖(Alprazolam)，是一種鎮定劑，用來治療焦慮症。他育有6名孩子，最少的只有1歲，「我連他也餵藥」。其他人則拿出抗抑鬱和抗焦慮的依他普崙(Escitalopram)和舍曲林(Sertraline)。醫生指出，缺乏營養的幼兒服用這類藥物可傷肝，還有長期疲倦、不良睡眠和行為失常。記者在當地藥房發現，用阿富汗幣10元(約10仙美元)或一塊麵包的價錢，可買5粒鎮定劑藥物。記者所見大部分家庭每天分食幾塊麵包，一名婦女稱，早上一家食乾的麵包，晚上則用水沾濕食。
塔利班｜聯合國：人道「災難」正在阿富汗爆發
聯合國表示，一場人道「災難」正在阿富汗爆發。居於赫拉特外圍的大部分男子做日薪工作，多年來生活艱苦，但塔利班去年8月上台後，國際不承認這個新政府，外國資金也凍結，導致經濟崩潰，也令當地男性大部分日子都失業。他們很少日子有工開，就算有一天可能大約賺到阿富汗幣100元(約1美元)。被迫到盡頭，他們只好賣腎買食物餵飽一家。Ammar於3個前割掉一個腎，留下9吋手術傷疤。他只有二十多歲，正值人生黃金時期，「沒有辦法，聽到可以到醫院賣腎後，我去了那裡告訴他們我想賣。數周星期後，收到電話通知到醫院。他們做了一些檢測，然後注射一些東西令我失去知覺。我感到害伯，但沒有選擇」。
塔利班｜「賣腎後像只剩半條命，這樣下去我寧願死」
Ammar賣腎後獲得阿富汗幣27萬(約3,100美元、約2.4萬港元)，大部分錢用來償還之前為家人買食物欠下的錢，「我們食了這一餐，不知下一餐如何。賣了腎後，我覺得只剩下半條命，感到沒有希望。若生活繼續這樣下去，我有寧願死去的想法。」
塔利班｜年輕母親賣完腎不夠錢再賣2歲女兒
BBC報道，另一名年輕母親7個月前賣了腎，但只夠還債，之前借了錢買一批羊卻遇上水災，失去生財工具，「現在我們被迫賣2歲女兒，借錢的人每天都騷擾我們，說不還債，便將女兒交給他們。」她的丈夫說，對此感到羞愧，「有時我覺得寧願死也好過活成這樣」。記者指，不斷聽到人們賣掉女兒，另一人以阿富汗幣10萬元賣掉5歲女兒。
4歲的Nazia樣子可愛，與18個月大的弟弟一起玩耍。她父親Hazratullah說，「我們沒有錢買食物，所以在一間清真寺宣布想賣女。」一個來自坎大哈的家庭願意買下他女兒，長大後嫁給他們兒子，當Nazia到了14歲，便會送她到男家。目前為止，Hazratullah收了兩次款項，「大部分錢用來買食物，還有為兒子買藥，因他營養不良」。Hazratullah拉起兒子上衣，展示他脹大的肚子。