降血壓｜研究：靠牆無影凳深蹲 地上平板支撐 有效降血壓防中風心臟病發

肌肉強化運動如「靠牆蹲」(wall squats，又稱無影凳)或「平板支撐」(plank)原來是降血壓有效方法之一。目前可降血壓的運動主要是步行、跑步和踩單車，但研究指靠牆蹲和平板支撐的降血壓功效較帶氧運動還要大。高血壓增加血管、心臟和其他器官的壓力，增加心臟病發和中風等疾病風險。
英國廣播公司(BBC)報道，坎特伯雷基督教會大學(Canterbury Christ Church University)和萊斯特大學(Leicester University)研究了約1.6萬人做了各項運動後的血壓下降情況，發現做靠牆蹲和平板支撐後的收縮壓和舒張壓(即上下壓)減得最多。血壓降低結果如下：
＊帶氧運動(如跑步或踩單車)：(減了)4.49/2.53mmHg(毫米汞柱，量度血壓單位)
＊肌力訓練或負重訓練：4.55/3.04mm Hg
＊綜合訓練(帶氧運動加負重訓練)：6.04/2.54mmHg
＊高強度間歇訓練：4.08/2.50mmHg
＊等長運動(如靠牆蹲和平板支撐)8.24/4mmHg
降血壓｜促進血液流動 靠牆蹲和平板支撐應做幾多分鐘？
坎特伯雷基督教會大學準教授Jamie O'Driscoll指出，等長運動對身體構成的壓力與帶氧運動不同，「維持有關姿勢兩分鐘，它們會增加肌肉的張力，當放鬆時會令血液突然急速湧動，從而促進血液流動，但必須要記得保持呼吸」。他建議成年人可以做2分鐘靠牆蹲或維持平板支撐姿勢4分鐘(在2分鐘之間休息一下)，每周做3次。
血壓是指血液流經血管時給予血管壁的壓力，正常血壓數值水平為120/80mmHg以下。根據世界衛生組織定議，成年人血壓是140/90 mmHg或以上屬高血壓。若血壓介乎130/85 mmHg與139/89 mmHg之間，可能是「前期高血壓」。