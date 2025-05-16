雷達拍到另類超速　記錄顯示或是慣犯

瑞士中部克尼茨市(Köniz)一部雷達測速攝錄機，上月拍到一隻在時速限速30公里的道路上以52公里飆速飛行的鴨仔，有趣的是，警方翻查過往紀錄，發現這隻鴨仔很可能是「慣犯」，因為同一部測速攝錄機之前也曾拍到疑似同一隻鴨仔「超速」飛過。

綜合報道，克尼茨市政府在社交平台Facebook上分享一張雷達測速攝錄機照片，顯示在上月13日，有隻鴨仔以時速52公里低空飛行，正好飛過測速照相機鏡頭前，因超過該限速30公里道路，因超速22公里而被拍下。更有趣的是，7年前的4月13日，同一部雷達測速攝錄機也曾拍下一隻超速飛行的鴨仔，牠的飛行速度竟然同樣是時速52公里。令部分網民笑指：「有可能這樣巧合嗎？」、「可能是同一隻鴨仔」、「看來牠是慣犯」。