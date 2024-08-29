颱風珊珊吹襲日本至少5死40多人傷　新幹線東京來往大阪因暴雨今日停駛（不斷更新）

颱風珊珊吹襲日本，並在九州南部登陸。在周三（28日）晚，宮崎縣內報告出現龍捲風的現象，有多達122宗建築物受破壞的報告。而連同鹿兒島及熊本縣，至少40人在風暴中受傷。至於早前在愛知縣發生的山泥傾瀉，失蹤的3人證實死亡，在廣島縣亦有工人在地盤進行加固工程時觸電死亡，而鹿兒島亦有沉船船長死亡。而受暴雨影響，JR東海已宣布今日（29日）來往東京及新大阪的東海道新幹線全線停駛。 珊珊在周四於九州的鹿兒島縣薩摩川內市附近登陸後，逐步向東北移動。在周三晚當地時間約11時，宮崎市內發生疑為龍捲風的暴風，在市內廣泛地區造成破壞，有屋頂被吹翻以及電柱傾側等。宮崎市的消防部門表示，在周三合共收到約30宗住宅被破壞，超過10人受傷。縣內受颱風不穩定的天氣影響，一度發出龍捲風注意警報。

四國北部連續錄破紀錄暴雨 截至當地上午11時，全日本有逾25.5萬戶停電，九州預計會在24小時內錄得最多超過600毫米的雨量。在今日傍晚6時10分，香川縣的東香川市錄得1小時90毫米的雨量，在德島縣的上板町亦在6時30分錄得110毫米下量。而鳴門市在6時50分亦有1小時120毫米的雨量，全部都是當地有短時間內有紀錄的最大雨量。 除了在地方之外，在東京都的23區部份發出暴雨警報。在下午5時，世田谷區有道路出現水浸，該區在5時半發出大雨及洪水警報，而中野及練馬區都發出大雨警報。當局預計到明午6時的24小時內，關東南部地區會有250毫米的雨量。