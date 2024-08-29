颱風珊珊吹襲日本至少5死40多人傷　新幹線東京來往大阪因暴雨今日停駛（不斷更新）

颱風珊珊吹襲日本，並在九州南部登陸。在周三（28日）晚，宮崎縣內報告出現龍捲風的現象，有多達122宗建築物受破壞的報告。而連同鹿兒島及熊本縣，至少40人在風暴中受傷。至於早前在愛知縣發生的山泥傾瀉，失蹤的3人證實死亡，在廣島縣亦有工人在地盤進行加固工程時觸電死亡，而鹿兒島亦有沉船船長死亡。而受暴雨影響，JR東海已宣布今日（29日）來往東京及新大阪的東海道新幹線全線停駛。
珊珊在周四於九州的鹿兒島縣薩摩川內市附近登陸後，逐步向東北移動。在周三晚當地時間約11時，宮崎市內發生疑為龍捲風的暴風，在市內廣泛地區造成破壞，有屋頂被吹翻以及電柱傾側等。宮崎市的消防部門表示，在周三合共收到約30宗住宅被破壞，超過10人受傷。縣內受颱風不穩定的天氣影響，一度發出龍捲風注意警報。
え、竜巻出てたんだけど…大丈夫？これ #台風10号 #宮崎市 pic.twitter.com/NZi9bBFLpX— ただぴこ (@Tadapico4989) August 28, 2024
宮崎周三疑出現龍捲風
日本氣象廳表示，在周三及四鹿兒島、宮崎及大分3縣出現暴雨，當中在宮崎縣的美鄉町自周二至周四上午7時，錄得701.5亳米的雨量，超過平常8月單月的雨量。而在鹿兒島的南薩摩市在今日凌晨3時28分，錄得有紀錄以來最高每秒37.3米的風速。日本媒體的統計，在宮崎、鹿兒島及熊本縣已超過40人確定在風暴中受傷。
在廣島市，周三有一名工人在現場為防範颱風而進行固定棚架工序時觸電身亡。至於在周二（27日）愛知縣的山泥傾瀉事件，當局今日確定救出了5人，不過當中3人證實死亡，死者是山泥傾瀉住宅的70多歲夫婦及他們的30多歲長子。在鹿兒島市，一艘拖船周三晚在風暴中沉沒，64歲的船長失蹤，在今日下午1時半海上保安廳的救援人員發現一名男子在海上漂浮，在救援後證實已當場死亡，而遺體身上有多處損傷，未確定死者身分，但相信是拖船的船長。
四國北部連續錄破紀錄暴雨
截至當地上午11時，全日本有逾25.5萬戶停電，九州預計會在24小時內錄得最多超過600毫米的雨量。在今日傍晚6時10分，香川縣的東香川市錄得1小時90毫米的雨量，在德島縣的上板町亦在6時30分錄得110毫米下量。而鳴門市在6時50分亦有1小時120毫米的雨量，全部都是當地有短時間內有紀錄的最大雨量。
除了在地方之外，在東京都的23區部份發出暴雨警報。在下午5時，世田谷區有道路出現水浸，該區在5時半發出大雨及洪水警報，而中野及練馬區都發出大雨警報。當局預計到明午6時的24小時內，關東南部地區會有250毫米的雨量。
新幹線服務料周末後仍受影響
在今日下午4時左右，JR東海指在靜岡站至掛川站的東海道新幹線因為大雨影響暫時停駛，至下午6時許，東京至新大阪的全線已停駛。在車站的時間表，已延誤超過2個小時，部份列車更是在路軌中停下。JR東海之後表示，因為靜岡地區持續有暴雨，在今日之內仍未見可以恢復行駛，故決定取消今日所有服務，而在路軌上的列車會採取返回最近的車站或出發車站後結束服務。
JR東海今日較早前公布，來往新大阪至東京的東海道新幹線，位於靜岡縣的三島站至名古屋站之間的服務，周五會全日停駛。而來往東京至三島及名古屋至新大阪的服務會受限，將維持每小時來往各2班以及停靠全部車站的特別班次。同時與福岡來往新大阪的山陽新幹線之間的直通服務亦全部暫停。
JR西日本就表示，山陽新幹線廣島至博多的停駛計劃，會由原定今晚9時提前至下午5時，而且周五早上至上午10時的停駛計劃也延長至全日停駛。至於九州新幹線除了今日晨早的部份班次，其餘已全數停駛，周五也會全部停駛。JR東日本就表示，今明兩日伊東線熱海站至伊東站、相模線茅崎站至橋本站的一般列車服務也可能會出現停駛或延誤。而當局預計，受着颱風及大雨的影響，新幹線的服務可能至本周末後仍受影響。
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逾500班航班取消影響超過4萬人
航空交通方面，日本航空表示有276班航班取消，當中九州地區包括往來鹿兒島、宮崎及熊本的8個地方機場的全部航班。全日空方面九州地區包括鹿兒島、宮崎及熊本的8個地方機場全部航班，以及部份福岡的航班，合共212班取消。兩大航空公司今日已取消494班航班，而周五更有630班航班取消。樂桃航空亦表示，來往九州及關西機場共有14個航班取消，當中包括今日的12班及周五會有2班。至於九州的空之子航空有62班，日本捷星亦有29班航班取消，今日受影響的旅客超過4萬人。
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▼有客機嘗試福岡機場降落失敗▼
先ほど、台風「SHANSHAN(台風10号)」による福岡空港エアソウル行きの着陸失敗映像。— 미라이(ミライ) (@PeaceMirai) August 29, 2024
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