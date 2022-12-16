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國際
2022-12-16 18:19:23

飼養1500條魚　柏林酒店水族館破裂2人傷

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柏林一間酒店的水族館魚缸突然爆裂。(路透社)

柏林一間酒店的水族館魚缸突然爆裂。(路透社)

德國柏林的一間酒店，內設一個14米高的魚缸，並飼養了1,500條熱帶魚。魚缸在周五（16日）凌晨爆裂，酒店內嚴重損毀，有2人被玻璃割傷。當地消防派出100名消防員到場協助，目前未知魚缸的破裂原因。

位於柏林麗笙酒店內的魚缸，魚缸位於酒店的中央，高14米，內養據報飼養了1,500條熱帶魚，被稱為世界上最大的圓柱式魚缸。魚缸在兩年前進行現代化改造，在中央建有電梯可供遊客觀賞，部份的酒店房亦可以見到魚缸。

柏林警方表示受到難以置信的破壞，造成了2人被玻璃割傷。根據網上社交媒體的相片，酒店受到嚴重的損毀，而且碎片更流出到酒店外，並造成酒店水浸。柏林消防部門表示，派出了100人到場協助，未知事故的原因。而鄰近的道路亦因為大量的水湧入而封閉。

魚缸中央有電梯。(路透社) 魚缸破裂後酒店一片頹垣敗瓦。(Twitter圖片) 旅客可以進入魚缸潛水。(路透社)
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