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國際
2022-10-27 12:09:00

馬斯克親自托洗手盤進入Twitter總部　話裡暗藏玄機(有片)

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外電報道，Tesla創辦人、全球首富馬斯克(Elon Musk) 將於本周五完成社交媒體Twitter的世紀收購，他今日上載自己搬著洗手盤到Twitter總部的影片，還將自己介紹為「Twitter領導人」(Chief Twit)

馬斯克親自托洗手盤進入Twitter總部，話裡暗藏玄機。(Twitter)

馬斯克親自托洗手盤進入Twitter總部，話裡暗藏玄機。(Twitter)

馬斯克在Twitter上載影片，見他雙手捧著一個洗手盤進入位於美國三藩市的Twitter總部辦公室。他更寫上「Entering Twitter HQ - let that sink in」。此話原來進入推特總部」，let that sink in」。英文為sinklet that sink in是一種英文口語表達慣用語，也是一個網路meme的用詞馬斯克收購即將完成3小時後，馬斯克又在Twitter發文說：「今天在Twitter見了很多很的人！」

馬斯克寫上「Entering Twitter HQ - let that sink in」。(Twitter) 馬斯克將自己介紹為「Twitter領導人」(Chief Twit)。(Twitter)

法院強制周五前完成交易 否則面臨官司

馬斯克4月時提議收購推特，但在7月時以推特公司隱瞞假帳戶和垃圾帳戶資訊為由，片面宣布中止收購，遭推特公司一狀告上法院，要求法官強制他本周五前與Twitter合作完成440億美元的收購案，否則將面臨官司。

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