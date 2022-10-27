馬斯克親自托洗手盤進入Twitter總部　話裡暗藏玄機(有片)

外電報道，Tesla創辦人、全球首富馬斯克(Elon Musk) 將於本周五完成社交媒體Twitter的世紀收購，他今日上載自己搬著洗手盤到Twitter總部的影片，還將自己介紹為「Twitter領導人」(Chief Twit)。
馬斯克在Twitter上載影片，見他雙手捧著一個洗手盤進入位於美國三藩市的Twitter總部辦公室。他更寫上「Entering Twitter HQ - let that sink in」。此話原來內藏玄機，除了首句「進入推特總部」，「let that sink in」的意思則為「我滲入了」。洗手盤英文為「sink」，「let that sink in」是一種英文口語表達慣用語，也是一個網路meme的用詞，馬斯克似乎暗示收購即將完成。約3小時後，馬斯克又在Twitter發文說：「今天在Twitter見了很多很酷的人！」
法院強制周五前完成交易 否則面臨官司
馬斯克4月時提議收購推特，但在7月時以推特公司隱瞞假帳戶和垃圾帳戶資訊為由，片面宣布中止收購，遭推特公司一狀告上法院，要求法官強制他本周五前與Twitter合作完成440億美元的收購案，否則將面臨官司。
Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7— Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022