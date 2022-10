馬斯克親自托洗手盤進入Twitter總部　話裡暗藏玄機(有片)

馬斯克在Twitter上載影片,見他雙手捧著一個洗手盤進入位於美國三藩市的Twitter總部辦公室。他更寫上「Entering Twitter HQ - let that sink in」。此話原來內藏玄機,除了首句「進入推特總部」,「let that sink in」的意思則為「我滲入了」。洗手盤英文為「sink」,「let that sink in」是一種英文口語表達慣用語,也是一個網路meme的用詞,馬斯克似乎暗示收購即將完成。約3小時後,馬斯克又在Twitter發文說:「今天在Twitter見了很多很酷的人!」