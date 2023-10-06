魔法不是夢？　英國大學推出魔法碩士學位　麻瓜都讀得

電影《哈利波特》系列雖然已經拍完多年，卻是不少人的集體回憶，近日英國就有大學宣布，明年將會提供魔法學位課程，修讀內容及可選修課程更已曝光，原來「major in magic」真的不是夢！
綜合報道，英國著名學府艾克斯特大學(University of Exeter)宣布，將於2024年開設魔法碩士學位課程(MA in Magic and Occult Science)，這將會是英國首批提供的魔法學位課程之一。課程負責人Emily Selove教授表示，開設這門「創新」的魔法與神秘學碩士課程，是由於「最近魔法與神秘學領域興趣激增」。那究竟這一科到底讀甚麼？原來這個一年的課程將提供機會去學習巫術與魔法在全球範圍內對社會和科學產生的歷史影響，而學校也邀請了在歷史、文學、哲學、考古學、社會學、心理學、戲劇及宗教等領域具專長的學者，講授魔法在東西方的角色。
報道揭《哈利波特》作者為大學校友
Emily Selove還補充指，這是英國僅有的少數可以結合魔法歷史研究與各學科的碩士課程，課程的核心內容在於去殖民化、探索非主流認知方法、女性主義及反種族歧視，可選修的課程包括：西方文學及藝術中的龍、瑟王傳說、古文字學、伊斯蘭思想、考古理論與實踐，以及中世紀女性的描繪等，令學生為未來從事教學、輔導、指導、文化遺產及博物館、圖書館、旅遊業、藝術機構或出版業等職業做好準備。
網民對這個課程的內容大多感啼笑皆非，有人表示「妙麗去讀，我就去讀」、「我覺得是英國魔法部想染指麻瓜世界的第一步」、「有沒有學打魁地奇？」、「CV寫Major in Magic，跟人講主修魔法，型到爆」，不過也有網友表示對課程甚有興趣。不過，報道翻查資料後發現，原來《哈利波特》的作者羅琳都是這間大學的校友，究竟是巧合還是噱頭就不得而知。