魔法不是夢？　英國大學推出魔法碩士學位　麻瓜都讀得

電影《哈利波特》系列雖然已經拍完多年,卻是不少人的集體回憶,近日英國就有大學宣布,明年將會提供魔法學位課程,修讀內容及可選修課程更已曝光,原來「major in magic」真的不是夢!

綜合報道,英國著名學府艾克斯特大學(University of Exeter)宣布,將於2024年開設魔法碩士學位課程(MA in Magic and Occult Science),這將會是英國首批提供的魔法學位課程之一。課程負責人Emily Selove教授表示,開設這門「創新」的魔法與神秘學碩士課程,是由於「最近魔法與神秘學領域興趣激增」。那究竟這一科到底讀甚麼?原來這個一年的課程將提供機會去學習巫術與魔法在全球範圍內對社會和科學產生的歷史影響,而學校也邀請了在歷史、文學、哲學、考古學、社會學、心理學、戲劇及宗教等領域具專長的學者,講授魔法在東西方的角色。