麥當勞減肥｜男子公開食麥當勞減肥秘技 100日減近60磅 一日3餐 巨無霸薯條麥旋風照食點做到？

馬金尼斯強調,不應把他的實驗視為「減肥餐」,因事實上巨無霸等並非減肥食物。

麥當勞減肥|「食極唔厭」亦有秘訣

他亦提供減肥另一重點,就是必須真的覺得肚餓才進食,而不要為了心癮、為了「想吃」而吃,亦正因如此,他狂吃麥當勞也不覺得厭倦,一來是麥當勞的餐點選擇夠多,二來是「肚餓,就是任何食物的最佳調味品」(Hunger, it turns out, is one of the best seasonings you can add to anything)。

麥當勞減肥|營養師有兩大警告

營養師又如何看待馬金尼斯這種「食半餐麥當勞」的減肥法?美國佛州營養師艾倫(Lindsay Allen)點出重點,一是營養不均衡,指身體長期缺乏重要營養素及礦物質,大腦會分泌荷爾蒙鼓勵吃更多,增加飢餓感;二是長期熱量攝取過低,身體的新陳代謝亦會降低達三成以作適應,回復正常飲食後很快便會打回原形。