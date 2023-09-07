麥當勞減肥｜男子公開食麥當勞減肥秘技 100日減近60磅 一日3餐 巨無霸薯條麥旋風照食點做到？

麥當勞咖啡停售「退休」的消息引發全城關注，可見其在市民心目中的平民飯堂地位。美國一名男子相信亦是麥當勞的鐵粉，否則他不會想到測試一日三餐連吃100日麥當勞來減肥這聽起來匪夷所思的計劃。令人意外的是，他竟然成功在100日後，靠食麥當勞，減磅接近60磅！不過營養師有兩大警告。 居於田納田州、已為人祖父的57歲男子馬金尼斯(Kevin Maginnis)眼見自己愈來愈肥，今年2月時體重達238磅，下定決心減肥，並在網上公開日日食麥當勞減肥的過程，吸引不少網民追蹤。 麥當勞減肥｜巨無霸餐都照食 但有秘訣 如何食高熱量食物而又減到肥？其實原理係人都知——減少進食份量。馬金尼斯直言就是用這一招，他雖然每次也點一個套餐，卻不會吃完，而只吃一半，餘下半份留待下一餐，簡單而言就是一個套餐分成兩餐食。

馬金尼斯享受到comfort food而又不肥，可謂一舉兩得。據報他所點的套餐，本身一點也不「瘦」，例如早餐會點兩份墨西哥卷，再加一份薯餅或鬆餅，但只會吃一半；晚上又會點巨無霸餐加蘋果批，但一樣是巨無霸、薯條及蘋果批都只吃一半，餘下一半留至下一餐。另一重點是他不會飲汽水，100日內都只喝清水。而在麥當勞餐之外，他亦不會吃零食，也不會喝酒。此外，他也不需要設定「cheat day」，即間中放縱一日，皆因他根本沒有戒吃「肥嘢」，麥旋風、巨無霸及炸薯條全部照吃，只是份量減半，日日都過足口癮。 麥當勞減肥｜減近60磅 三酸甘油酯及膽固醇均降 100日後成績表出爐，馬金尼斯的體重由本來的238磅，激減至179.5磅，即減少58.5磅。令人驚訝的是，其三酸甘油酯及膽固醇都下降了，分別下降205點及65點，血壓「跟青少年差不多」。