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2023-09-07 18:03:29

麥當勞減肥｜男子公開食麥當勞減肥秘技 100日減近60磅 一日3餐 巨無霸薯條麥旋風照食點做到？

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麥當勞減肥｜馬金尼斯聲稱100日內餐餐食麥當勞，最終減近60磅。(互聯網)

麥當勞減肥｜馬金尼斯聲稱100日內餐餐食麥當勞，最終減近60磅。(互聯網)

麥當勞咖啡停售「退休」的消息引發全城關注，可見其在市民心目中的平民飯堂地位。美國一名男子相信亦是麥當勞的鐵粉，否則他不會想到測試一日三餐連吃100日麥當勞來減肥這聽起來匪夷所思的計劃。令人意外的是，他竟然成功在100日後，靠食麥當勞，減磅接近60磅！不過營養師有兩大警告。

居於田納田州、已為人祖父的57歲男子馬金尼斯(Kevin Maginnis)眼見自己愈來愈肥，今年2月時體重達238磅，下定決心減肥，並在網上公開日日食麥當勞減肥的過程，吸引不少網民追蹤。

麥當勞減肥｜巨無霸餐都照食 但有秘訣

如何食高熱量食物而又減到肥？其實原理係人都知——減少進食份量。馬金尼斯直言就是用這一招，他雖然每次也點一個套餐，卻不會吃完，而只吃一半，餘下半份留待下一餐，簡單而言就是一個套餐分成兩餐食。

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馬金尼斯享受到comfort food而又不肥，可謂一舉兩得。據報他所點的套餐，本身一點也不「瘦」，例如早餐會點兩份墨西哥卷，再加一份薯餅或鬆餅，但只會吃一半；晚上又會點巨無霸餐加蘋果批，但一樣是巨無霸、薯條及蘋果批都只吃一半，餘下一半留至下一餐。另一重點是他不會飲汽水，100日內都只喝清水。而在麥當勞餐之外，他亦不會吃零食，也不會喝酒。此外，他也不需要設定「cheat day」，即間中放縱一日，皆因他根本沒有戒吃「肥嘢」，麥旋風、巨無霸及炸薯條全部照吃，只是份量減半，日日都過足口癮。

麥當勞減肥｜減近60磅 三酸甘油酯及膽固醇均降

100日後成績表出爐，馬金尼斯的體重由本來的238磅，激減至179.5磅，即減少58.5磅。令人驚訝的是，其三酸甘油酯及膽固醇都下降了，分別下降205點及65點，血壓「跟青少年差不多」。

減肥｜無糖茶愈飲愈肥？（am730製圖） 減肥｜無糖茶愈飲愈肥？（am730製圖） 減肥｜無糖茶愈飲愈肥？（am730製圖） 減肥｜無糖茶愈飲愈肥？（am730製圖）

馬金尼斯強調，不應把他的實驗視為「減肥餐」，因事實上巨無霸等並非減肥食物。

麥當勞減肥｜「食極唔厭」亦有秘訣

他亦提供減肥另一重點，就是必須真的覺得肚餓才進食，而不要為了心癮、為了「想吃」而吃，亦正因如此，他狂吃麥當勞也不覺得厭倦，一來是麥當勞的餐點選擇夠多，二來是「肚餓，就是任何食物的最佳調味品」(Hunger, it turns out, is one of the best seasonings you can add to anything)。

麥當勞減肥｜營養師有兩大警告

營養師又如何看待馬金尼斯這種「食半餐麥當勞」的減肥法？美國佛州營養師艾倫(Lindsay Allen)點出重點，一是營養不均衡，指身體長期缺乏重要營養素及礦物質，大腦會分泌荷爾蒙鼓勵吃更多，增加飢餓感；二是長期熱量攝取過低，身體的新陳代謝亦會降低達三成以作適應，回復正常飲食後很快便會打回原形。

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