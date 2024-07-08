「英國第一貓」地位受挑戰　施紀賢將與愛貓進駐唐寧街10號

英國國會大選落幕，工黨取得壓倒性的勝利，黨魁施紀然(Keir Starmer)成為新任首相。而他也將是「英國第一貓」拉里(Larry)貓生中第六位唐寧街十號的主人，但同時牠的地位或會受到挑戰，因為施紀賢將帶同愛貓進駐，將來一屋兩貓如何相處成為關注。

英國首相府過去鼠患嚴重，當年首相卡梅倫派員到動物收容中心領養拉里擔任捕鼠官，希望能有所改善，在卸任首相時，卡梅倫指「拉里並非是寵物，而是屬於公務員體系，所以他不能帶走拉里」，隨著國會大選落幕，拉里將迎來第六位唐寧街十號的主人。英媒指出，目前在世的前英相累計8人，戲稱在14年的政治動盪中，拉里或許是英國唯一的穩定象徵，不過，拉里的地位可能要遭受挑戰。因為新任首相施紀賢也有一隻愛貓JoJo，牠將跟著施紀賢進駐唐寧街十號。