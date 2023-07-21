「陰莖魚」大量出沒 阿根廷漁民因一個優點爭住搶肉色腸狀(慎入)

綜合報道，在阿根廷南部的里奧格蘭德(Rio Grande)海岸，有數千條肉色、外觀神似男性生殖器的陰莖魚被沖上岸，途經的民眾都被這個奇景吸引而拍照留念，不過，陰莖魚被視為海鱸魚最喜愛的食物，因此不少漁民或釣客亦不惜前來收集。

日韓視為美食 亦可入藥

這並非首次發生大量陰莖魚被沖上岸，2019年時，在一場狂風暴風雨後，數千條陰莖魚出現在三藩市附近的Drakes Beach海岸。陰莖魚除了可當海鱸的誘餌，報道提到，它在亞洲很有名，據說它具有壯陽和藥用功效。在日本，它通常被製成生魚片，切片並用醬油和大量醋調味；在韓國亦會被食用；中醫亦會用它來治療與脊柱僵硬和腎臟問題相關的疾病。

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