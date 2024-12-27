「韓女主播抓戒嚴軍槍管」登年度照　BBC：如聖女貞德肖像

英國廣播公司(BBC) 近日選出2024年12張最令人印象深刻照片，包括南韓本月3日宣佈緊急戒嚴後，共同民主黨發言人、前主播安貴朎在國會本廳用手抓住戒嚴軍槍的場面。BBC評價，這一幕讓人想起19世紀英國畫家John Gilbert畫的聖女貞德(Joan of Arc)肖像畫。
BBC上周六(21日)刊登一篇題為《從奧運衝浪者到特朗普：2024年最矚目的12張照片》(Olympics surfer to Donald Trump: 12 of the most striking images of 2024)報道，獲選照片包括美國當選總統特朗普(Donald Trump)在賓夕凡尼亞州競選集會上遭意暗殺未遂後，右耳被子彈擦傷、鮮血直流到嘴唇，仍然高舉拳頭；巴黎奧運開幕式上惡搞達文西名畫《最後的晚餐》一幕而引法的宗教爭議；還有敘利亞阿塞德(Assad)家族53年獨裁政權垮台，群眾猛踩前總統Hafez al-Assad雕像頭部；巴西滑水男神Gabriel Medina在巴黎奧運男子衝浪預賽第三輪創下奧運單次最高分9.90分(滿分10分)後，在衝浪板上躍起、伸出食指慶祝英姿等。
安貴朎：看到武裝士兵 感覺在見證歷史倒退
最後一張相片，則是南韓總統尹錫悅於本3日宣布戒嚴後，35歲共同民主黨發言人安貴朎擋在特種部隊前，出手抓住步槍的勇敢模樣。報道提到，安貴朎堅定果決的姿態，以及她衣服上閃耀的鋼鐵般光芒，讓人聯想到John Gilbert筆下的聖女貞德肖像。安貴朎先前接受BBC專訪時，談到當時的心境表示：「我只是知道我們必須阻止這一切(軍警進入國會)。老實說，一開始我很害怕，但看到這樣的對抗，我心想，我不能保持沉默。」安貴朎說，和許多南韓年輕一代一樣，「戒嚴法」這個詞對她來說很陌生，最後一次宣布是在1979年。她說：「當我看到全副武裝的士兵時……我感覺自己正在見證歷史的倒退。」安貴朎曾任YTN主播，2024年南韓國會選舉中代表共同民主黨參選道峰甲選區選舉失利，後任共同民主黨副發言人。