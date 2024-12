「韓女主播抓戒嚴軍槍管」登年度照　BBC：如聖女貞德肖像

英國廣播公司(BBC) 近日選出2024年12張最令人印象深刻照片,包括南韓本月3日宣佈緊急戒嚴後,共同民主黨發言人、前主播安貴朎在國會本廳用手抓住戒嚴軍槍的場面。BBC評價,這一幕讓人想起19世紀英國畫家John Gilbert畫的聖女貞德(Joan of Arc)肖像畫。

BBC上周六(21日)刊登一篇題為《從奧運衝浪者到特朗普:2024年最矚目的12張照片》(Olympics surfer to Donald Trump: 12 of the most striking images of 2024)報道,獲選照片包括美國當選總統特朗普(Donald Trump)在賓夕凡尼亞州競選集會上遭意暗殺未遂後,右耳被子彈擦傷、鮮血直流到嘴唇,仍然高舉拳頭;巴黎奧運開幕式上惡搞達文西名畫《最後的晚餐》一幕而引法的宗教爭議;還有敘利亞阿塞德(Assad)家族53年獨裁政權垮台,群眾猛踩前總統Hafez al-Assad雕像頭部;巴西滑水男神Gabriel Medina在巴黎奧運男子衝浪預賽第三輪創下奧運單次最高分9.90分(滿分10分)後,在衝浪板上躍起、伸出食指慶祝英姿等。