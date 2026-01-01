農曆年飛日本中國航班減逾4成　業界稱影響輕微

受到中日關係持續惡化的影響，內地媒體指今年農曆新年假期，從中國前往日本的航班，較去年新年比減少超過4成。日本媒體就訪問多地的旅遊業人士，部份雖然擔心農曆年取消預約增加，不過其他地區的旅客增長，補足了這方面的客源。

內地媒體報道，今年的春運將從下月2日至3月13日的個半月時間，在當中由中國飛往日本的航班，比去年農曆少超過4成。日本媒體指相信是因為高市早苗的涉台言論有關。然而日本媒體指出，雖然中國旅客減少，不過對日本酒店業等的影響都是按地區甚至酒店個別情況而不同。報道指根據日本國家旅遊局（JNTO）的數據，從中國遊客赴日人數的來看，去年似乎比前年大幅增長。但是，自去年11月，中國政府呼籲民眾避免訪日之後，遊客人數急劇下降，但仍然達到56.26萬人次，比前年增長了3%。代表日本233家酒店的日本酒店協會稱，不同類型酒店和地區的酒店受到的影響各不相同。當中傳言關西受到的影響更大。