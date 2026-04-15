男子做善事100歐元買抽獎機會 捧走畢卡索畫作價值100萬歐元

主辦單位致電Ari Hodara，恭賀他中獎奪得畢卡索畫作《女性頭像》。他以100歐元換來價值100萬歐元的畫作。(路透社)

法國巴黎59歲軟件工程師Ari Hodara，參與資助阿茲海默症研究的慈善抽獎活動，以100歐元(約920港元)換來一次抽獎機會。結果他獲抽中成為西班牙著名藝術大師畢卡索畫作《女性頭像》(Tête de Femme)的得主，該畫價值100萬歐元(約920萬港元)，他獲得1萬倍「利潤」。

畢卡索｜接到得獎電話以為「詐騙」

「100歐元博一幅畢卡索」(1 Picasso for 100 euros)慈善活動自2013年起舉行，參與者有機會贏得畢卡索畫作真跡。今年的獎品是畢卡索於1941年畫成的《女性頭像》，而且有史以來賣出全部12萬張抽張券，令中獎變得更加困難。主辦單位周二於巴黎的佳士得拍賣行進行抽獎，抽出中獎號碼後撥打視像電話給中獎的Hodara，他表示十分震驚，沒有預料會中獎，甚至問：「我如何確認這不是騙局？」