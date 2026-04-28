一宗爆竊案揭獸父罪證 電腦被盜成關鍵 女子終脫離數十年性侵地獄

英國一名女子自幼年起遭父親長年性侵，案件最終因一次住宅爆竊而意外曝光。加害者多年後被正式起訴，並於2023年被判監19年，惟事主母親未能等到審訊結果便已離世。女事主近日接受當地傳媒訪問，傾訴悲慘遭遇。 現年49歲的女事主鍾斯(Lizzie Jones)表示，父親佩西格(David Terrence Pethig，現年70歲)自她4歲起，趁母親工作期間性侵她，惡行持續多年。她形容，童年時長期活在恐懼中，但因年幼及被恐嚇，一直不敢向外界求助。她清楚記得當年的感受，「每次聽到他走上樓梯向我房間走來，我的心就狂跳，只想跳窗逃走」，「當你是個小孩，父親跟你說『你再也見不到你媽媽』，你是會相信的」。

竊賊交出電腦成轉捩點 案件的轉捩點出現在2011年。佩西格的寓所遭賊人爆竊，手提電腦被盜。賊人發現電腦內有大量兒童性侵影像後，將電腦交予警方。警方其後在電腦中發現約8,500張非法影像，立即展開調查。 佩西格其後承認涉及製作及持有不雅影像的多項控罪，但當時未有被判即時入獄。據估計，當時警方不知佩西格性侵女兒，而只針對其藏有不雅影像作起訴。佩西格被定罪後，麗茲的母親丹妮絲(Denise Pethig)與丈夫分開，並與當時三十多歲的麗茲搬離原居所。

麗茲跟母離開父親 多年後終吐慘況 母親帶麗茲離開父親，令麗茲慢慢放下恐懼，多年後42歲的她，終於鼓起勇氣向母親揭露自己童年所遭父親性侵。麗茲憶述，母親聽罷立即陪同麗茲前往報警，警方隨即介入，案件由刑事調查部門跟進。 2023年2月，佩西格被正式起訴，包括15項猥褻襲擊、3項強姦及1項性侵罪名等。法院最終判處他入獄19年。 母親未及見證審判結果離世 據報當案件進入司法程序期間，麗茲母親因病離世，無法親眼見到丈夫被定罪及判刑。麗茲受訪時形容，雖然加害者終被繩之於法，但多年創傷並未因此消散，「我已經如願把他關進監獄，但這並不能帶走那些回憶」。她表示，自己至今仍受創傷後壓力影響，出現惡夢與回憶重現情況，曾以自殘作為應對創傷的方式，亦曾兩度嘗試輕生。

麗茲現正接受治療，希望能逐步走出陰影；長年的創傷亦影響她的正常生活及人際關係，令她難以建立家庭，並相信精神壓力與其後出現的健康問題有關，最終令她無法繼續從事原本熱愛的廚師工作。她強調，公開自身經歷並非為博取同情，而是希望提醒社會正視家庭內的性侵問題，並鼓勵受害人尋求協助。