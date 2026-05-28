伊波拉病毒｜剛果民主共和國疑似病例破千 烏干達急關邊境

爆發伊波拉疫情的非洲剛果民主共和國疫情未見緩和，該國衛生部公布，截至當地星期二，疑似病例發現1077宗，疑似死亡病例有逾230宗。化驗顯示確診病例增至121宗，正追蹤3000多名可能接觸者。今次疫情由「本迪布焦病毒」引發，目前尚無獲批的疫苗或治療方法，目前波及東部伊圖里省、北基伍省和南基伍省的多個地區，於伊圖里省，首名康復者已離開治療中心回家。 官方指疫情防控面臨多重挑戰，包括密切接觸者追蹤不到位、實驗室檢測速度慢、醫護人員防護物資不足、治療中心建設滯後、部分社區抗拒房屋消毒和安全埋葬等。

鄰國烏干達至今有7宗病例，1人死亡。當地政府周三下令關閉接壤剛果民主共和國的邊境四個星期，以防病例傳入，只有應對疫情、人道主義、執行安全行動、運送糧食及貨物的人員才能獲准越境，任何人入境將被強制隔離21日。

魯比奧稱不會容許疫情傳入美國

一名在剛果民主共和國擔任醫療傳教士的美國公民，上星期確診感染伊波拉病毒，與另外數名接觸者一起被送往德國接受治療。美國國務卿魯比奧表示，不會允許任何感染伊波拉病毒的人進入美國。外電引述華府官員報道，美國正在與肯尼亞磋商在當地開設隔離設施，用於隔離接觸過伊波拉病毒的美國公民，肯尼亞政府仍未批准計劃。