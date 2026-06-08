印度11歲男童患罕見病 眼耳鼻突滲血 原因竟是功課壓力太大

印度一名11歲男童的眼睛、鼻子和耳朵偶爾會突然滲出血液，嚇壞家人。父母帶他求醫，終確診患上極為罕見的「血汗症」(Hematohidrosis)，起因竟與功課壓力有關。 美國《紐約郵報》等媒體報道，這名男童的耳、鼻、眼會突然出血，但不覺得痛，且通常幾分鐘就會停止滲血。如此怪異症狀持續1個多月後才被父母發現，把他帶到急症室求醫。 經檢測後確認男童患處流出的是血液，但各種血球數量及血管性血友病因子(VWF)數據都很正常，初步檢查是找不到出血原因。

血汗症更易出現在青少年身上 排除生理異常後，醫生們再循心理及精神評估方向診斷，終於確認病因。原來，男童患上極為罕見的血汗症，至今醫學文獻記載不到50例。患者約84%是女性，通常與極端情緒或心理壓力有關。醫生指出，血汗症更容易出現在青少年身上，尤其是印度和巴基斯坦族群。 男童父母引述醫生表示，異常出血往往與功課壓力、同學競爭或父母對學業成績的期待這3個因素有關。男童表示，他對於自己在學校的表現和父母期待，感到嚴重焦慮。

醫生雙管齊下治療 找出病因後，醫生便處方藥物Propranolol來抑制男童體內的「作戰或逃走」(fight-or-flight)反應並緩解焦慮，同時安排他接受認知行為治療，協助他建立情緒調節能力以及應對學業壓力的策略。父母也接受輔導，以調整對兒子學業成績的期待，學習如何給兒子多些支持等。 2星期後，男童出血次數大幅減少，4星期後僅剩幾次輕微發作，3個月後幾乎完全康復。 醫療報告強調，及早辨識血汗症是至關重要，可避免患者接受不必要的檢查和治療，「本案例凸顯了將血汗症視為罕見臨床病症的重要性」。報告並指出，血汗症中，心理與社會因素可能扮演關鍵角色，同時「採取跨專業、多學科合作的治療及管理方式，對於獲得良好的治療成效至關重要」。上述病例於《Sage Journals》發表。