加州5.17設「李小龍日」 州史上首位華裔獲此殊榮

加州州長紐森周二簽署法案，正式將每年的5月17日定為「李小龍日」，令一代武打巨星李小龍成為加州史上第一位有專屬紀念日的華裔美國人。

李小龍日之所以選在5月17日，是因為於1959年5月17日，當時18歲的李小龍在香港度過童年後，返回出生地三藩市。三藩市當局發聲明指，在亞裔美國人經常在銀幕上缺席的年代，李小龍令數代人見到他所展現的力量與尊嚴形象。李小龍女兒李香凝稱這項榮譽證明了她父親作為不同文化之間的橋樑，所帶來的深遠影響：「從因他的哲學而找到自信與人生可能性的年輕人、能夠在銀幕上看見自己身影的家庭，再到至今仍受他的紀律與內在力量理念啟發的運動員，他的影響力是無遠弗屆的。」

加州眾議員哈尼在聲明中指出，李小龍充分展現了加州最美好的一面，「在亞裔美國人難以出現在銀光幕上，或只能以刻板印象被呈現的年代，李小龍讓一代又一代的人看見，自己能夠以堅強與尊嚴的形象展現給眾人。」李小龍基金會與多個亞裔美國人團體希望，未來每年都能在加州各地透過自願性的紀念活動來慶祝「李小龍日」，例如文化展覽、公共活動以及學校課堂教學等。

李小龍於1940年出生於美國，父母當時因粵劇巡演來到當地，因此他得以取得出生公民權。數個月後，全家返回香港，李小龍成為童星，並開始學習中國功夫。1959年，他返回美國，並於兩年後進入位於西雅圖的華盛頓大學就讀。之後他選擇輟學，全心投入武術的修習與教學。