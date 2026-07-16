男性禿頭福音？　研究：30歲前掉髮前列腺癌風險降三成

有不少男性都會關注禿頭問題，但有醫學研究指出，30歲前就有掉髮情況的男性，未來罹患前列腺癌的風險反而顯著降低近三成，甚至更早出現掉髮跡象者，其罹癌風險能降低高達45%，算是對受掉髮困擾的男性帶來的另類安慰。 根據《紐約郵報》(New York Post)報道，一項刊登於期刊《癌症流行病學》(Cancer Epidemiology)的最新研究，針對35歲至76歲的男性進行分析，探討雄性禿與前列腺癌之間的關聯性。研究團隊發現，30歲前已有掉髮現象的分析對象，其罹癌風險降低29%；至於更早開始禿頭的男性，無論是罹患高侵襲性或低侵襲性的前列腺癌，風險皆大幅下降45%。

研究人員指出，過去相關研究多聚焦於55歲以上的年長男性，今次研究則首度將前列腺癌漫長的潛伏期納入考量，證實年輕時期的脫髮狀況是預測該疾病更具代表性的指標。研究主導者Jonathan Wright博士解釋，禿頭與前列腺癌皆為與男性荷爾蒙(雄性激素)高度相關的常見遺傳性疾病，男性體內睪固酮會轉化為雙氫睪固酮(DHT)，過量的DHT會阻礙毛囊吸收營養，導致毛囊萎縮並引發脫髮；然而，睪固酮同時也是促進前列腺癌細胞生長的重要媒介。研究人員推測，雄性激素受體基因的變異可能同時影響了這兩種生理機制，從而產生這種奇妙的保護連結。

醫學界對禿頭與前列腺癌的關係仍有不同論調 雖然今次研究帶來好消息，但醫學界對禿頭與前列腺癌的關係仍有不同論調。另一項於2016年發表的研究曾指出，25歲至44歲之間出現禿頭的男性，死於前列腺癌的風險高出56%，其中中度禿頭者的致命風險甚至激增83%。這項相互矛盾的發現，突顯了兩者背後基因與荷爾蒙交互作用的複雜性。 目前，前列腺癌是男性最常見的癌症之一，也是男性癌症死亡的第二大主因。由於早期前列腺腫瘤微小又幾乎沒有任何徵兆，容易被患者忽略。因此醫學界一般建議55歲至69歲的男性應定期接受癌症篩檢，而具有高風險家族史或特定生理指標的男性，則建議提前至40歲開始篩檢。