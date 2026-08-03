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國際
出版：2026-Aug-03 22:39
更新：2026-Aug-03 22:39

涉逼天鵝食電子煙 兩少年被控虐待動物 據報天鵝最終死亡(有片)

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少年所拍片段可見其迫天鵝吸入電子煙煙霧。(互聯網)

少年所拍片段可見其迫天鵝吸入電子煙煙霧。(互聯網)

澳洲珀斯(Perth)兩名私立學校男學生，涉嫌在充氣小艇上強迫一隻黑天鵝吸入電子煙的煙霧，並拍片上載至社交平台，令社會譁然。當地警方已落案起訴兩名少年虐待動物罪名。

案發於上月31日，網上流傳片段可見，兩名少年涉嫌將一隻黑天鵝壓在地上，其中一人抓住天鵝的嘴部，強迫牠吸入一支粉紅色電子煙噴出的煙霧，其後更拍打天鵝。片段亦可聽到涉案少年大笑，並向黑天鵝爆粗。

警方完成調查後起訴兩名少年

西澳警方發言人表示，事件在社區引起重大關注。警方完成調查後，已確認兩名涉案者身份，並提出起訴，控告兩名未成年人士一項「虐待動物——對動物造成非必要傷害」罪名，案件周一在當地兒童法院提訊。據澳洲傳媒指，其中一名涉案學生已被校方停學兩周。

少年所拍片段可見其迫天鵝吸入電子煙煙霧。(互聯網)

少年所拍片段可見其迫天鵝吸入電子煙煙霧。(互聯網)

關注動物權益團體Animals First Australia表示，得悉涉案黑天鵝死亡後感到「憤怒及悲痛」。該團體在Facebook發文聲稱，有可靠消息指該該隻黑天鵝在事件中死亡。

不少社交平台用戶要求嚴懲涉案少年。有人表示，無法停止想像天鵝所承受的痛苦，並認為應施以嚴厲懲罰，以警惕他人；亦有人認為涉案者清楚自己正在做甚麼，年齡不應成為開脫理由。根據西澳《2002年動物福利法》（Animal Welfare Act 2002），虐待動物罪最高可被判罰款5萬澳元及監禁5年。

虐待動物法例｜一經定罪可被罰款20萬元及監禁3年（資料來源︰漁護署） 虐待動物法例｜尊重生命善待動物海報（資料來源︰漁護署） 虐待動物法例｜尊重生命善待動物海報（資料來源︰漁護署） 虐待動物法例｜尊重生命善待動物海報（資料來源︰漁護署） 野生動物保護條例（第170章）非法餵飼野生動物包括猴子、野豬和野鳥等 野生動物保護條例（第170章）非法餵飼野生動物包括猴子、野豬和野鳥等 野生動物保護條例（第170章）非法餵飼野生動物包括猴子、野豬和野鳥等 野生動物保護條例（第170章）非法餵飼野生動物包括猴子、野豬和野鳥等 野生動物保護條例（第170章）非法餵飼野生動物包括猴子、野豬和野鳥等 野生動物保護條例（第170章）非法餵飼野生動物包括猴子、野豬和野鳥等

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