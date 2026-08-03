涉逼天鵝食電子煙 兩少年被控虐待動物 據報天鵝最終死亡(有片)

少年所拍片段可見其迫天鵝吸入電子煙煙霧。(互聯網)

澳洲珀斯(Perth)兩名私立學校男學生，涉嫌在充氣小艇上強迫一隻黑天鵝吸入電子煙的煙霧，並拍片上載至社交平台，令社會譁然。當地警方已落案起訴兩名少年虐待動物罪名。

案發於上月31日，網上流傳片段可見，兩名少年涉嫌將一隻黑天鵝壓在地上，其中一人抓住天鵝的嘴部，強迫牠吸入一支粉紅色電子煙噴出的煙霧，其後更拍打天鵝。片段亦可聽到涉案少年大笑，並向黑天鵝爆粗。

警方完成調查後起訴兩名少年

西澳警方發言人表示，事件在社區引起重大關注。警方完成調查後，已確認兩名涉案者身份，並提出起訴，控告兩名未成年人士一項「虐待動物——對動物造成非必要傷害」罪名，案件周一在當地兒童法院提訊。據澳洲傳媒指，其中一名涉案學生已被校方停學兩周。