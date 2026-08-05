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出版：2026-Aug-05 22:28
更新：2026-Aug-05 22:28

足球賽暴雨下舉行遇雷擊 24歲球員被閃電劈中慘死 12人傷(有片慎入)

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24歲球員Safwan Awe慘被閃電劈中。(互聯網)

24歲球員Safwan Awe慘被閃電劈中。(互聯網)

泰國南部陶公府哥樂市(Sungai Golok)一場足球賽事發生致命意外。一場賽事周二在在惡劣天氣舉行，期間一道閃電從天空劈至地面，一名24歲球員慘遭劈中斃命，另有至少12人受傷，其中包括馬來西亞球員。

比賽當日在哥樂市的Santiphap Stadium舉行，事發時賽事已進入傷停補時階段，現場正受雷暴、大雨及強風影響。網上流傳片段顯示，一道閃電突然落在球場附近，多名正在場上的球員隨即倒地，並傳出巨響，現場一片混亂。

不幸身亡的24歲球員Safwan Awe。(互聯網) 螢幕擷取畫面 2026 08 05 221354 螢幕擷取畫面 2026 08 05 221347 螢幕擷取畫面 2026 08 05 221423 螢幕擷取畫面 2026 08 05 221441 螢幕擷取畫面 2026 08 05 221447 螢幕擷取畫面 2026 08 05 221218 螢幕擷取畫面 2026 08 05 221456 螢幕擷取畫面 2026 08 05 221505 螢幕擷取畫面 2026 08 05 221513 螢幕擷取畫面 2026 08 05 221625

隊友即場施救　惟終告不治

遭雷擊重創的24歲球員Safwan Awe，事後由醫護人員緊急送院搶救。片段可見隊友第一時間衝到其身旁，為他進行心肺復甦。當地警方表示，事件共造成12名球員受傷須送院。儘管醫療團隊全力搶救，Awe最終仍傷重身亡。

根據泰國疾病控制部門數據，2020年至2024年間，全國共有283人遭雷擊。泰國今年5月亦曾接連發生雷擊致命事件，包括北部南邦府一名工程系學生及其姑母在小屋避雨期間，遭雷擊身亡；烏泰他尼府亦有一名30歲孕婦死於雷擊事故。

事發經過︰

行雷閃電自保小貼士｜（消防處） 行雷閃電自保小貼士｜應立刻走進建築物躲避並留在室內（消防處） 行雷閃電自保小貼士｜切勿在高處或空曠地方逗留（消防處） 行雷閃電自保小貼士｜切勿觸摸天線、鐵絲網等金屬裝置（消防處） 行雷閃電自保小貼士｜切勿進行水上活動（消防處）

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