足球賽暴雨下舉行遇雷擊 24歲球員被閃電劈中慘死 12人傷(有片慎入)

泰國南部陶公府哥樂市(Sungai Golok)一場足球賽事發生致命意外。一場賽事周二在在惡劣天氣舉行，期間一道閃電從天空劈至地面，一名24歲球員慘遭劈中斃命，另有至少12人受傷，其中包括馬來西亞球員。

比賽當日在哥樂市的Santiphap Stadium舉行，事發時賽事已進入傷停補時階段，現場正受雷暴、大雨及強風影響。網上流傳片段顯示，一道閃電突然落在球場附近，多名正在場上的球員隨即倒地，並傳出巨響，現場一片混亂。