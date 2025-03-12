2025年首場「血月」即將在3月14日登場，屆時月球將緩緩滑入地球陰影，上演長達6小時的罕見天文現象。這場月全食將橫跨多個時區，月全食在美洲地區與東太平洋可見全過程，南美洲東部部分地區可見月沒帶食，大洋洲及日本、南韓等地則可見月出帶食。

月食的發生，是因為太陽、地球與月亮完美排列成一直線，導致月亮進入地球的陰影之中。當月亮完全沒入地球的核心陰影區「本影」時，就會形成全月食。在此期間，當地球的大氣層將部分光線折射到月亮上，由於紅光波長較長，能夠穿透大氣層，因此月亮呈現紅銅色的光輝，形成罕見的「血月」奇景。