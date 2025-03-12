2025年首場「血月」即將在3月14日登場，屆時月球將緩緩滑入地球陰影，上演長達6小時的罕見天文現象。這場月全食將橫跨多個時區，月全食在美洲地區與東太平洋可見全過程，南美洲東部部分地區可見月沒帶食，大洋洲及日本、南韓等地則可見月出帶食。
月食的發生，是因為太陽、地球與月亮完美排列成一直線，導致月亮進入地球的陰影之中。當月亮完全沒入地球的核心陰影區「本影」時，就會形成全月食。在此期間，當地球的大氣層將部分光線折射到月亮上，由於紅光波長較長，能夠穿透大氣層，因此月亮呈現紅銅色的光輝，形成罕見的「血月」奇景。
香港未能觀察今次血月
這次月全食「血月」其中本影食階段持續3小時38分15秒，全食階段則持續1小時5分24秒12。2025年首次月全食將於香港時間下午1時09分至4時48分出現，可惜在香港和台灣都無法觀察。如果大家身處可觀賞的地區，只要天氣晴朗，不需要任何特殊設備，用肉眼就可以欣賞這場壯觀的天象。
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觀賞血月時間軸
03時57分(UTC)：半影月食開始。月球邊緣開始模糊。
05時09分(UTC)：部分月食開始。黑影從左側侵蝕月面。
06時26分(UTC)：全食階段開始(血月)。全食開始，月亮轉為古銅紅色，肉眼可見血色。
07時31分(UTC)：全食階段結束。紅光褪去，銀白色光暈從右側浮現。
10時00分(UTC)：半影月食結束。月球完全離開地球陰影，重現滿月。