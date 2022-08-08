3+4酒店隔離｜外遊留意 一文睇清日韓泰國澳洲等檢疫措施

香港放寬7天酒店檢疫期，改為「3+4」檢疫方案，即3天酒店檢疫和4天家居醫學監察。酒店隔離期大為縮減，除了吸引外國旅客，也便利香港人往境外旅遊後回港。不過，心急去旅行的港人要留意，回港後仍須3天酒店檢疫，要先預定好酒店才好買機票。

日本的檢疫措施