3+4酒店隔離｜外遊留意 一文睇清日韓泰國澳洲等檢疫措施

香港放寬7天酒店檢疫期，改為「3+4」檢疫方案，即3天酒店檢疫和4天家居醫學監察。酒店隔離期大為縮減，除了吸引外國旅客，也便利香港人往境外旅遊後回港。不過，心急去旅行的港人要留意，回港後仍須3天酒店檢疫，要先預定好酒店才好買機票。
日本的檢疫措施
- 毋須打針和隔離
- 須參加旅行團入境
南韓的檢疫措施
- 毋須打針和隔離
- 惟須在出發前最少24小時申請K-ETA並獲批准，才可登上往南韓飛機和船隻。K-ETA網站https://www.k-eta.go.kr/
- 可以旅遊、商務會議和探親等短期訪問目的入境
泰國的檢疫措施
- 毋須網上申請Thailand Pass入境通行證
- 毋須先買旅遊保險
- 已接種2針或以上疫苗：須攜證明，毋須隔離和做PCR病毒檢測
- 無打針者：需出示48小時陰性病毒檢測報告；若無攜帶報告，須現場做檢測，呈陰性才可入境
新加坡的檢疫措施
- 香港旅客免隔離
- 接種疫苗者才可入境
- 需在登機前48小時內，及抵達後接受病毒檢測
台灣的檢疫措施
- 港澳人士仍不可以觀光旅遊為目的入境台灣
- 6類人士可申請特別入境許可到台灣，包括義工、傳教弘法、研習宗教教義、國際交流和工作假期
- 入境者須3天居家檢疫、4天自主防疫
澳洲的檢疫措施
- 毋須出示接種疫苗證明
- 毋須病毒檢測
新西蘭的檢疫措施
- 出發前14日已完成接種疫苗
- 抵境後接受病毒檢測，陰性可免隔離
英國的檢疫措施
- 不論有沒有接種疫苗均可入境
- 抵境前後毋須做病毒檢測
- 毋須隔離
法國的檢疫措施
- 8月1日起取消疫苗通行證，即毋須證明是否有打針
- 毋須證明到訪法國理由
- 抵境後毋須做病毒檢測
加拿大的檢疫措施
- 出發前最少14天已接種第2劑疫苗，例如7月1日打針，7月15日起計
- 齊針者入境時毋須提交隔離安排計劃，須接受抽樣檢測
- 5至11歲兒童在已打針成年人陪同下入境，毋須做檢測
- 無打針者須持出發前72小時內陰性PCR檢測，抵境時接受抽樣檢測，並於入境後第8日再做檢測
美國的檢疫措施
- 持有效簽證者毋須起飛前持陰性病毒檢測或染疫康復證明，惟須持「針卡」證明已完成接種新冠疫苗。若過去90天曾受感染，不論有否接種疫苗均毋須在抵境後第3、第5天內做病毒檢測，也毋須隔離
- 於出發前14日已接種世衛認可新冠疫苗，入境毋須隔離
- 獲豁免打針入境者：須在抵境後第3、第5天接受病毒檢測，並須接受5天居家或酒店隔離，除非過去90天曾染新冠病毒和康復；若計劃留在美國60天或以上，須在抵境60天內完成疫苗接種