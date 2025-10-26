4女攜兩嬰狂吃逾3200元霸王餐 狂吞牛扒海鮮甜品十幾杯酒 餐廳發相緝兇(有片)

英國諾域治市一間餐廳日前遭4名女子攜帶2名幼童，享用價值312英鎊（約3200港元）的大餐後逃單。閉路電視畫面顯示，這群女子大啖牛排、海鮮及11杯百利甜酒，逗留逾兩小時後分批溜走，留下老闆安德莉亞·馬里尼奧自掏腰包埋單。 豪華「霸王餐單」曝光 案發在當地餐廳Cheers，警方公布的消費明細顯示，這頓霸王餐包括，逾130鎊(約1,330港元)的牛扒、11杯百利甜酒(約71.5鎊、739港元)以及多杯雞尾酒和酒，另外還有2份前菜、主菜，也享用了甜品。

4女衣著光鮮還攜嬰兒 老闆︰完全沒料到會吃霸王餐 餐廳女店東馬里尼奧向英媒表示，這群女子衣著光鮮且攜帶幼兒，員工原以為是慶祝聚會，「她們點餐豪爽、舉止正常，完全沒料到會吃霸王餐」。直到閉路電視拍到4人陸續從不同出口溜走，員工追出時已不見蹤影。