熱門搜尋:
C觀點 簡約公屋 日本旅遊 自煮食譜 姜濤 二手樓 回鄉證 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
國際
2023-01-31 12:00:28

5萬年一遇綠色彗星掠過地球 近日清晰可見

分享：
望遠鏡於本月28日拍到綠色彗星「C/2022 E3(ZTF)」。(路透社)

望遠鏡於本月28日拍到綠色彗星「C/2022 E3(ZTF)」。(路透社)

綠色彗星「C/2022 E3(ZTF)」在夜空裡「潛行」數月，本周逐漸掠過地球，是5萬年來第一次，近日最為清晰可見。

路透社解釋了彗星這種天體，並特別介紹這次掠過地球的距離約為4250萬公里的「C/2022 E3(ZTF)」。

彗星是甚麼？

天文學家暱稱彗星為「髒雪球」，它是由冰、塵埃和岩石構成的球體，通常來自太陽系外緣的環狀區域「歐特雲」(Oort cloud)，這個區域主要由冰組成。目前已知有一顆彗星來自太陽系外，即「鮑里索夫彗星」(2I/Borisov)

彗星由岩石、冰和塵埃的固體核心組成，外面包覆一層更多冰和塵埃構成的薄薄氣體，即「彗髮」。彗星接近太陽時會融化，釋出一股被太陽輻射和等離子體從表面吹出的氣體和塵埃，形成一條向後拖長的霧狀尾巴。

彗星受到不同引力作用而離開歐特雲後，會進入太陽系內部，愈接近炎熱的太陽，就愈容易被地球人看見。全球天文台每年發現的彗星不到12顆。

望遠鏡於本月21日拍到綠色彗星「C/2022 E3(ZTF)」。(路透社)

望遠鏡於本月21日拍到綠色彗星「C/2022 E3(ZTF)」。(路透社)

彗星隱藏原始太陽系線索

C/2022 E3(ZTF)」上次掠過地球時，尼安德特人(Neanderthals)還住在歐亞大陸，智人(Homo sapiens)正從非洲向外擴張，長毛象、劍齒虎等冰河時代的大型哺乳動物還在大地上漫遊，非洲北部仍是潮濕、肥沃和多雨地帶。

美國加州理工學院(California Institute of Technology)物理學教授普林斯(Thomas Prince)表示，這顆彗星可提供原始太陽系的相關線索，因為它是在太陽系初期形成。

望遠鏡於上月19日拍到「C/2022 E3(ZTF)」。(路透社)

望遠鏡於上月19日拍到「C/2022 E3(ZTF)」。(路透社)

C/2022 E3(ZTF)」為甚麼是綠色？

天文學家於202232日在美國加州聖迭戈(San Diego)的巴洛馬天文台(Palomar Observatory)，利用「史維基瞬態設施」(Zwicky Transient FacilityZTF)的探測器發現「C/2022 E3(ZTF)」。它的翡翠綠色反映了其化學成分，是彗髮內的碳基分子在日光照射下呈現的結果。

美國太空總署(NASA)打算用韋伯太空望遠鏡(James Webb Space Telescope)觀測這顆彗星，追尋太陽系形成的線索。

如何觀測「C/2022 E3(ZTF)」？

在晴朗的夜晚使用雙筒望遠鏡，可以在北方天空看到這顆彗星。它123日出現在北斗七星和北極星之間；25日位於鹿豹座附近，與大熊座、北斗七星和小熊座相鄰。

C/2022 E3(ZTF)」掠過地球後，將繼續遠離太陽，回到太陽系外緣。好好觀賞彗星的關鍵是找一個偏遠位置，以避免人口稠密地區的光害。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受