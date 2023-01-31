5萬年一遇綠色彗星掠過地球 近日清晰可見

綠色彗星「C/2022 E3(ZTF)」在夜空裡「潛行」數月，本周逐漸掠過地球，是5萬年來第一次，近日最為清晰可見。
路透社解釋了彗星這種天體，並特別介紹這次掠過地球的距離約為4250萬公里的「C/2022 E3(ZTF)」。
彗星是甚麼？
天文學家暱稱彗星為「髒雪球」，它是由冰、塵埃和岩石構成的球體，通常來自太陽系外緣的環狀區域「歐特雲」(Oort cloud)，這個區域主要由冰組成。目前已知有一顆彗星來自太陽系外，即「鮑里索夫彗星」(2I/Borisov)。
彗星由岩石、冰和塵埃的固體核心組成，外面包覆一層更多冰和塵埃構成的薄薄氣體，即「彗髮」。彗星接近太陽時會融化，釋出一股被太陽輻射和等離子體從表面吹出的氣體和塵埃，形成一條向後拖長的霧狀尾巴。
彗星受到不同引力作用而離開歐特雲後，會進入太陽系內部，愈接近炎熱的太陽，就愈容易被地球人看見。全球天文台每年發現的彗星不到12顆。
彗星隱藏原始太陽系線索
「C/2022 E3(ZTF)」上次掠過地球時，尼安德特人(Neanderthals)還住在歐亞大陸，智人(Homo sapiens)正從非洲向外擴張，長毛象、劍齒虎等冰河時代的大型哺乳動物還在大地上漫遊，非洲北部仍是潮濕、肥沃和多雨地帶。
美國加州理工學院(California Institute of Technology)物理學教授普林斯(Thomas Prince)表示，這顆彗星可提供原始太陽系的相關線索，因為它是在太陽系初期形成。
「C/2022 E3(ZTF)」為甚麼是綠色？
天文學家於2022年3月2日在美國加州聖迭戈(San Diego)的巴洛馬天文台(Palomar Observatory)，利用「史維基瞬態設施」(Zwicky Transient Facility，ZTF)的探測器發現「C/2022 E3(ZTF)」。它的翡翠綠色反映了其化學成分，是彗髮內的碳基分子在日光照射下呈現的結果。
美國太空總署(NASA)打算用韋伯太空望遠鏡(James Webb Space Telescope)觀測這顆彗星，追尋太陽系形成的線索。
如何觀測「C/2022 E3(ZTF)」？
在晴朗的夜晚使用雙筒望遠鏡，可以在北方天空看到這顆彗星。它1月23日出現在北斗七星和北極星之間；25日位於鹿豹座附近，與大熊座、北斗七星和小熊座相鄰。
「C/2022 E3(ZTF)」掠過地球後，將繼續遠離太陽，回到太陽系外緣。好好觀賞彗星的關鍵是找一個偏遠位置，以避免人口稠密地區的光害。