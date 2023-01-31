5萬年一遇綠色彗星掠過地球 近日清晰可見

綠色彗星「C/2022 E3(ZTF)」在夜空裡「潛行」數月，本周逐漸掠過地球，是5萬年來第一次，近日最為清晰可見。

路透社解釋了彗星這種天體，並特別介紹這次掠過地球的距離約為4250萬公里的「C/2022 E3(ZTF)」。

彗星是甚麼？

天文學家暱稱彗星為「髒雪球」，它是由冰、塵埃和岩石構成的球體，通常來自太陽系外緣的環狀區域「歐特雲」(Oort cloud)，這個區域主要由冰組成。目前已知有一顆彗星來自太陽系外，即「鮑里索夫彗星」(2I/Borisov)。

彗星由岩石、冰和塵埃的固體核心組成，外面包覆一層更多冰和塵埃構成的薄薄氣體，即「彗髮」。彗星接近太陽時會融化，釋出一股被太陽輻射和等離子體從表面吹出的氣體和塵埃，形成一條向後拖長的霧狀尾巴。

彗星受到不同引力作用而離開歐特雲後，會進入太陽系內部，愈接近炎熱的太陽，就愈容易被地球人看見。全球天文台每年發現的彗星不到12顆。