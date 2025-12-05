52歲囚犯逃獄不求人　搭Uber逃亡3日後落網(有片)

美國喬治亞州發生一宗令人驚奇的越獄事件。一名52歲囚犯因自殺不遂於送院期間趁機逃走，逃亡期間不僅偷了至少兩輛車，還利用Uber成功逃避警方追捕，隨後因為挨家挨戶敲門而洩露行蹤，最終被捕。

綜合報道，52歲囚犯Timothy Shane於11月30日晚間因自殺企圖而在警方戒護下被送往醫院接受治療，至12月1日凌晨約1時20分，乘機徒步逃離醫院，報道指出，醫院最初派兩名警員看守Timothy，但事發時僅得一名警員執行監護任務。當局指出，Timothy偷走一輛停放在醫院附近的SUV逃走，其後自炒，他帶走車上一把手槍再次徒步離開。更令人震驚的是，Timothy在羅克代爾南部一處住宅召來Uber前往洛克代爾郡南部一處住所，但警員趕抵現場時他已離開。警方將Timothy視為「持槍且危險」，隨即發出通緝並懸賞5,000美元(約3.9萬港元)，呼籲民眾提供線索。