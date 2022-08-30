9孩之父馬斯克再籲「生多啲」 並倡開採更多石油「否則文明會崩潰」

全球首富、美國電動車品牌Tesla創辦人兼太空科技服務公司SpaceX老闆馬斯克(Elon Musk)是「多仔公」，有9名子女，常在Twitter發言要「搶救」低生育率。他周一再呼籲人們多些生育，指世界需要「生育更多小孩」，並應繼續開採石油和天然氣，「否則文明將會崩潰(otherwise civilization will crumble)」。
馬斯克一再警告，低出生率將對文明構成「危險」。他在挪威西南部斯塔萬格(Stavanger)出席Offshore Northern Seas 2022能源會議前作呼籲，指世界正面臨「嬰兒危機」。被記者問及世界面臨的最大挑戰是甚麼，馬斯克指是過渡到再生能源，以及過渡到可持續經濟，但他也表示，出生率是「我最……關切的問題之一」。
馬斯克：要生足夠孩子
他說：「我們不希望人口數量下降到那麼低，之後最終大家都死去。我們至少要生出足夠孩子來維持人口數量。」
許多國家包括西方發達國家正面臨出生率下降和人口老化問題。馬斯克指出：「人們說，文明可能隨著一聲巨響或一聲嗚咽死去。如果我們沒有足夠小孩，我們終將穿著成人尿布嗚咽而死。這太令人沮喪了。」
他也強調，全球仍需要更多化石燃料，「實際上我們短期內確實需要繼續使用石油和天然氣，否則文明將會崩潰。(Realistically I think we need to use oil and gas in the short term, because otherwise civilization will crumble.)目前也有必要進行一些新的勘探。」
馬斯克頻頻「換畫」 育有9個子女
馬斯克風流成性，有多位女伴，外界所知，三個女人為他誕下9個孩子，另有一孩子在10星期大時夭折。他第一任妻子是Justine Wilson，兩人於2000年結婚，育有5子(雙胞胎和三胞胎)，08年離婚。他其後與英國女星Talulah Riley三度結婚與離婚，於16年底與荷里活女星、尊尼特普前妻安芭赫德(Amber Heard)交往了幾個月，尊尼指控安芭赫德「偷食」。至18年，馬斯克與加拿大歌手格里姆斯(Grimes)拍拖，2020年格里姆斯誕下兒子，取名「X AE A-Xii」。馬斯克與格里姆斯透過代母所生的女兒，則於去年12月出世。
馬斯克去年9月宣布與格里姆斯「半分手，但仍愛對方」，媒體報道，馬斯克疑一腳踏兩船，與格里姆斯維持關係，又同他旗下腦神經科技公司「Neuralink」的36歲高管濟利斯(Shivon Zilis)交往，濟利斯於去年11月為馬斯克誕下雙胞胎，令他子女增至9人。