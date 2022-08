9孩之父馬斯克再籲「生多啲」 並倡開採更多石油「否則文明會崩潰」

全球首富、美國電動車品牌Tesla創辦人兼太空科技服務公司SpaceX老闆馬斯克(Elon Musk)是「多仔公」,有9名子女,常在Twitter發言要「搶救」低生育率。他周一再呼籲人們多些生育,指世界需要「生育更多小孩」,並應繼續開採石油和天然氣,「否則文明將會崩潰(otherwise civilization will crumble)」。

馬斯克一再警告,低出生率將對文明構成「危險」。他在挪威西南部斯塔萬格(Stavanger)出席Offshore Northern Seas 2022能源會議前作呼籲,指世界正面臨「嬰兒危機」。被記者問及世界面臨的最大挑戰是甚麼,馬斯克指是過渡到再生能源,以及過渡到可持續經濟,但他也表示,出生率是「我最……關切的問題之一」。

馬斯克:要生足夠孩子

他說:「我們不希望人口數量下降到那麼低,之後最終大家都死去。我們至少要生出足夠孩子來維持人口數量。」

許多國家包括西方發達國家正面臨出生率下降和人口老化問題。馬斯克指出:「人們說,文明可能隨著一聲巨響或一聲嗚咽死去。如果我們沒有足夠小孩,我們終將穿著成人尿布嗚咽而死。這太令人沮喪了。」

他也強調,全球仍需要更多化石燃料,「實際上我們短期內確實需要繼續使用石油和天然氣,否則文明將會崩潰。(Realistically I think we need to use oil and gas in the short term, because otherwise civilization will crumble.)目前也有必要進行一些新的勘探。」