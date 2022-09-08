96歲英女王突須接受「醫學監察」查理斯威廉趕往探視(持續更新)

20:12更新︰卓慧思講話、眾議院中斷辯論

96歲的英女王伊利沙伯二世的健康情況再惹關注，英國廣播公司(BBC)及路透社等報道，白金漢宮周四表示，醫生建議英女王接受「醫學監察」(medical supervision)，但強調女王情況良好(remains comfortable)。

英女王｜外界憂女王跌倒 路透︰王室成員「趕往女王身邊」

消息稱，主要王室成員已獲通知消息，令人懷疑女王是否跌倒。據皇儲查理斯和妻子卡米拉，以及威廉王子已趕往探視女王。路透社以「家庭成員趕往女王身邊」(family members rushed to be by the side of Queen Elizabeth)報道事件。

目前英女王正在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡避暑，日前因「行動問題」打破慣例，在該處任命卓慧思成為新首相，而沒有返回白金漢宮，當日所見女王精神狀況良好，面露笑容。但周三依醫生建議，取消了原定跟政府高層成員視像會面的行程。

英女王｜關注女王情況 眾議院辯論中斷

卓慧思指舉國深切關注女王的情況，指自己及所有人民的心都與女王及王室同在，眾議院亦隨即中斷正在舉行、有關卓慧思凍結能源費方案的辯論。在野工黨黨魁施紀賢 (Keir Starmer)稱「非常擔心」女王狀況。BBC亦臨時中斷原定節目廣播，改為報道女王消息。