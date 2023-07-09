BBC主持人被指利誘未成年少女拍色情照　母：女還用肉金買毒品

記者彭巧蓁／綜合報道

英國媒體《太陽報》（The Sun）披露，一名母親指控《BBC》的某位主持人涉嫌付費給她的女兒，誘騙她拍攝色情照，且兩人交易時她女兒才17歲還未成年。該名母親還控訴：「他穿着內褲等我的孩子為他表演！」

支付35,000英鎊肉金

《太陽報》在周五首次報道了這些指控，報道中提到，這位《BBC》主持人以金錢誘騙少女拍色情照已經有三年的時間，期間他支付了35,000英鎊（約合351769港元）。該名母親表示，她女兒利用這些錢去購買毒品可卡因，如果交易繼續下去，女兒遲早會死於毒癮。

而這樁醜聞對《BBC》來說絕對是危機，據報道，該名母親早在5月19日就向《BBC》投訴，但仍然看到該名主持人出現在電視上，沮喪的她才轉向《太陽報》爆料，並拒絕任何稿費。