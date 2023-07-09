BBC主持人被指利誘未成年少女拍色情照　母：女還用肉金買毒品

記者彭巧蓁／綜合報道
英國媒體《太陽報》（The Sun）披露，一名母親指控《BBC》的某位主持人涉嫌付費給她的女兒，誘騙她拍攝色情照，且兩人交易時她女兒才17歲還未成年。該名母親還控訴：「他穿着內褲等我的孩子為他表演！」
支付35,000英鎊肉金
《太陽報》在周五首次報道了這些指控，報道中提到，這位《BBC》主持人以金錢誘騙少女拍色情照已經有三年的時間，期間他支付了35,000英鎊（約合351769港元）。該名母親表示，她女兒利用這些錢去購買毒品可卡因，如果交易繼續下去，女兒遲早會死於毒癮。
而這樁醜聞對《BBC》來說絕對是危機，據報道，該名母親早在5月19日就向《BBC》投訴，但仍然看到該名主持人出現在電視上，沮喪的她才轉向《太陽報》爆料，並拒絕任何稿費。
《BBC》的回應被指「很可笑」
《BBC》發言人表示：「我們非常嚴肅地對待任何指控，也制定了積極處理這些指控的流程。包括積極嘗試與那些與我們聯繫的人交談，以尋求進一步的細節以及掌握情況。」並聲稱會對任何新訊息展開調查。
前內政大臣帕特爾（Priti Patel）表示，《BBC》的回應「很可笑」，並呼籲進行全面、透明的調查，指責該公司成為「不露面且不負責任的組織」。
而就在《太陽報》第一篇報道後，大家紛紛猜測犯人究竟是誰，使得《BBC》一票主持人趕緊在社交媒體上自清，表示自己不是報導中的主角，包括克拉克 (Rylan Clark)、范恩(Jeremy Vine)、坎貝爾(Nicky Campbell)和藍克 (Gary Lineker)等人。
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