BBC馬評員妻女3人遭十字弓殘殺 女兒前男友被捕(更新)

【7月11日更新】英國北倫敦周二(9日)發生三屍命案，死者為英國廣播公司（BBC）電台賽馬評述員亨特（John Hunt）的妻子及兩名女兒，三人曾被綁起，再以十字弓殺害。警方拘捕亨特其中一名女兒的前男友、26歲男子克利福德（Kyle Clifford），暫時未知行兇動機，據指雙方於一周前分手。
3名死者是英國廣播公司電台賽馬評述員亨特的61歲妻子Carol、以及25歲女兒Louise和28歲女兒Hannah。案發於當地周二，亨特在返回赫特福德郡的住所時揭發事件。
警方之後通緝一名26歲男子克利福德，據報他是亨特25歲女兒Louise的前男友。警方從閉路電視影片發現一名黑衣男子，拿著一件被白布遮蓋的大型物件離開現場，相信是行兇用的「十字弓」。警方周三在涉案男子位於北倫敦住所附近的墓園將他拘捕，當時他受傷正接受治療，警員在拘捕過程中沒有開槍。
【7月10日】英國警察正在追緝一名26歲男子克利福德（Kyle Clifford），他被指與倫敦北部接壤的赫特福德郡，一間屋內的3名女子死亡事件有關。警方更指克利福德可能手持十字弓的武器。
英國警察表示，在當地時間周二（9日）晚約7時，在赫特福德郡的一間房屋內，發現3名女子嚴重受傷。警方表示，在救護車到場前，部份死者仍然生存，但其後因為傷勢嚴重在現場證實死亡。警方指3名死者相信是有關係，但因為尊重死者家屬暫時未能透露詳情。而警方相信26歲的克利福德與事件有關，赫特福德郡的警方表示鑑於案件的嚴重性，呼籲公眾有其去向應通知警方，又指因為男子可能持有武器，因此不要接近。
警方表示目前案件仍在初步的調查階段，並以3宗謀殺案進行調查，而現時在尋找克利福德，並相信他仍藏身赫特福德郡或倫敦的北部。新上任的內政大臣顧綺慧（Yvette Cooper）就表示震驚，並表示赫特福德郡警方會持續跟進事件。