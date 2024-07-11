BBC馬評員妻女3人遭十字弓殘殺 女兒前男友被捕(更新)

英國北倫敦周二(9日)發生三屍命案，死者為英國廣播公司（BBC）電台賽馬評述員亨特（John Hunt）的妻子及兩名女兒，三人曾被綁起，再以十字弓殺害。警方拘捕亨特其中一名女兒的前男友、26歲男子克利福德（Kyle Clifford），暫時未知行兇動機，據指雙方於一周前分手。(網上圖片)

【7月11日更新】英國北倫敦周二(9日)發生三屍命案，死者為英國廣播公司（BBC）電台賽馬評述員亨特（John Hunt）的妻子及兩名女兒，三人曾被綁起，再以十字弓殺害。警方拘捕亨特其中一名女兒的前男友、26歲男子克利福德（Kyle Clifford），暫時未知行兇動機，據指雙方於一周前分手。

3名死者是英國廣播公司電台賽馬評述員亨特的61歲妻子Carol、以及25歲女兒Louise和28歲女兒Hannah。案發於當地周二，亨特在返回赫特福德郡的住所時揭發事件。

警方之後通緝一名26歲男子克利福德，據報他是亨特25歲女兒Louise的前男友。警方從閉路電視影片發現一名黑衣男子，拿著一件被白布遮蓋的大型物件離開現場，相信是行兇用的「十字弓」。警方周三在涉案男子位於北倫敦住所附近的墓園將他拘捕，當時他受傷正接受治療，警員在拘捕過程中沒有開槍。

