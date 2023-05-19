G7峰會︱辛偉誠透露將加大對俄制裁　包括鑽石貿易

G7峰會今日（19日）在日本廣島展開，英國及澳洲在同日宣布增加對俄羅斯的制裁。而英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）在接受傳媒訪問，亦透過會加大對俄制裁，當中包括俄羅斯的鑽石出口貿易。
歐盟與英國政府在周五宣布，制裁俄羅斯的進口的鑽石，而俄羅斯的銅、鋁以及鎳的進口，也會在今年稍後的立法禁止。英國指，俄羅斯的鑽石工業出口，在2021年就已經價值40億美元（約312.42億港元）。另外英國亦準備對86名與普京的軍工企業資金來源有關的人士，對他們實施制裁。而至今，英國已制裁超過1,500個個體及企業，凍結180億美元（約1,405.95億港元）的資產。
辛偉誠在接受英國廣播公司（BBC）的訪問時表示，希望更多國家可以跟隨英國及美國對俄實施制裁：「我希望和有信心，我們的夥伴國家會跟隨我們所做。這會令制裁更有效，並確保俄羅斯將為他們不法的行動付出代價。」歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）就表示：「俄羅斯的鑽石不會永遠。」
英澳先後宣布新制裁措施
澳洲總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）與外長黃英賢發表聲明，增加對俄羅斯的制裁。新的制裁21個賽體，當中包括俄羅斯國營能源公司Rosatom及俄羅斯最大石油及黃金開採公司及其子公司。而支持俄羅斯入侵烏克蘭的國防企業以及5間俄羅斯銀行，以及3個個人也是被制裁的目標。
同時澳洲亦會禁止出口機械及相關零件到俄羅斯以及俄羅斯控制的地方。黃英賢指有關的制裁是針對俄羅斯具有經濟和戰略價值的相關部份。