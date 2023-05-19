G7峰會︱辛偉誠透露將加大對俄制裁　包括鑽石貿易

G7峰會今日（19日）在日本廣島展開，英國及澳洲在同日宣布增加對俄羅斯的制裁。而英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）在接受傳媒訪問，亦透過會加大對俄制裁，當中包括俄羅斯的鑽石出口貿易。

歐盟與英國政府在周五宣布，制裁俄羅斯的進口的鑽石，而俄羅斯的銅、鋁以及鎳的進口，也會在今年稍後的立法禁止。英國指，俄羅斯的鑽石工業出口，在2021年就已經價值40億美元（約312.42億港元）。另外英國亦準備對86名與普京的軍工企業資金來源有關的人士，對他們實施制裁。而至今，英國已制裁超過1,500個個體及企業，凍結180億美元（約1,405.95億港元）的資產。