IG網紅｜19歲巴西健身少女慘遭前男友槍殺　兇徒自戕身亡

記者陳怡伶／綜合報道
巴西一名19歲健身網紅勞拉（Micaelly Lara），在TikTok上有72萬名粉絲，在Instagram上有約12萬名粉絲，頗有人氣，近日卻傳出遭人槍殺，警方研判是30歲前男友因不滿被提分手，狠心開槍殺害她後飲彈自盡。
據《鏡報》(The Mirror)報道，這位19歲女孩的朋友表示，勞拉最近與30歲的達席爾瓦（David Aparecido da Silva）分手後，與一個名叫波羅（Vinny Pollo）的男子展開一段新的戀情。
根據監視器拍攝到勞拉最後的身影，她15日下午在聖保羅州奧托蘭迪亞（Hortolândia）的家附近坐上達席爾瓦的車，經過約20分鐘，達席爾瓦就在車內對她開槍。大樓管理員起初誤以為槍聲是重型機械經過的聲音，後來發現停在大樓外的車輛引擎空轉好幾個小時，才趕緊報警。
勞拉與新任男友波羅（Vinny Pollo）的合照。（圖／翻攝[email protected]）
現任男友：希望她去了好地方
勞拉和達席爾瓦當日稍晚被發現時已經雙雙陳屍車內，且達席爾瓦手中還握着一把槍。警方推測，他先向勞拉頭部開了一槍，接著自戕身亡。
事發後，勞拉現任男友波羅發文透露，他過去也曾警告勞拉：「這傢伙（達席爾瓦）有病，他瘋了。如果我是妳，我會離開一段時間，因為他想對妳做壞事」。他悲慟地表示：「我希望她去了好地方。她是個很棒的人，體貼、熱心助人，有很多夢想」。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章