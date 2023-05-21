IG網紅｜19歲巴西健身少女慘遭前男友槍殺　兇徒自戕身亡

記者陳怡伶／綜合報道

巴西一名19歲健身網紅勞拉（Micaelly Lara），在TikTok上有72萬名粉絲，在Instagram上有約12萬名粉絲，頗有人氣，近日卻傳出遭人槍殺，警方研判是30歲前男友因不滿被提分手，狠心開槍殺害她後飲彈自盡。

據《鏡報》(The Mirror)報道，這位19歲女孩的朋友表示，勞拉最近與30歲的達席爾瓦（David Aparecido da Silva）分手後，與一個名叫波羅（Vinny Pollo）的男子展開一段新的戀情。

根據監視器拍攝到勞拉最後的身影，她15日下午在聖保羅州奧托蘭迪亞（Hortolândia）的家附近坐上達席爾瓦的車，經過約20分鐘，達席爾瓦就在車內對她開槍。大樓管理員起初誤以為槍聲是重型機械經過的聲音，後來發現停在大樓外的車輛引擎空轉好幾個小時，才趕緊報警。

勞拉與新任男友波羅（Vinny Pollo）的合照。（圖／翻攝[email protected]）