iPhone 15 Pro Max實測 徒手一屈就裂！YouTuber︰無諗過會咁！(有片)

iPhone 15 Pro Max被指一屈即裂。(互聯網)

美國蘋果公司早前推出新手機iPhone 15系列，外國有YouTuber測試其堅固程度，結果當中的iPhone 15 Pro Max「一屈就爛」，他直言過去11年測試了很多部手機，很少發生這種事。 真名為Zack Nelson的YouTuber 「JerryRigEverything」拍片測試iPhone 15 Pro及Pro Max的「耐用性」，又用𠝹刀刮，又用火機燒，最後再徒手屈。結果Pro Max的前相機、主相機及背蓋在玻璃保護，沒有刮痕。屏幕的耐刮測試表現則跟多數手機差不多。 ▼ iPhone 15 Pro Max測試過程 ▼