熱門搜尋:
杭州亞運 AIRSIDE 中秋節2023 恒大 十一國慶 何詩蓓 雙屍命案 灣仔海濱 網上熱話 張家朗 月餅 iPhone 15 JPEX 林作 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-09-27 12:00:00

iPhone 15 Pro Max實測 徒手一屈就裂！YouTuber︰無諗過會咁！(有片)

分享：
iPhone 15 Pro Max被指一屈即裂。(互聯網)

iPhone 15 Pro Max被指一屈即裂。(互聯網)

美國蘋果公司早前推出新手機iPhone 15系列，外國有YouTuber測試其堅固程度，結果當中的iPhone 15 Pro Max「一屈就爛」，他直言過去11年測試了很多部手機，很少發生這種事。

真名為Zack Nelson的YouTuber 「JerryRigEverything」拍片測試iPhone 15 Pro及Pro Max的「耐用性」，又用𠝹刀刮，又用火機燒，最後再徒手屈。結果Pro Max的前相機、主相機及背蓋在玻璃保護，沒有刮痕。屏幕的耐刮測試表現則跟多數手機差不多。

iPhone 15 Pro Max測試過程

iPhone 15 Pro Max 測試過程。(互聯網) iPhone 15 Pro Max 測試過程。(互聯網) iPhone 15 Pro Max 測試過程。(互聯網) iPhone 15 Pro Max 測試過程。(互聯網) iPhone 15 Pro Max 測試過程。(互聯網) iPhone 15 Pro Max 測試過程。(互聯網) iPhone 15 Pro Max 測試過程。(互聯網) iPhone 15 Pro Max 測試過程。(互聯網) iPhone 15 Pro Max 測試過程。(互聯網) iPhone 15 Pro Max 測試過程。(互聯網) iPhone 15 Pro Max 測試過程。(互聯網) iPhone 15 Pro Max 測試過程。(互聯網) iPhone 15 Pro Max 測試過程。(互聯網) iPhone 15 Pro Max 測試過程。(互聯網) iPhone 15 Pro Max 測試過程。(互聯網) iPhone 15 Pro Max 測試過程。(互聯網) iPhone 15 Pro Max 測試過程。(互聯網) iPhone 15 Pro Max 測試過程。(互聯網) iPhone 15 Pro Max 測試過程。(互聯網) iPhone 15 Pro Max 測試過程。(互聯網) iPhone 15 Pro Max 測試過程。(互聯網) iPhone 15 Pro Max 測試過程。(互聯網) iPhone 15 Pro Max 測試過程。(互聯網) iPhone 15 Pro Max 測試過程。(互聯網) iPhone 15 Pro Max 測試過程。(互聯網) iPhone 15 Pro Max 測試過程。(互聯網) iPhone 15 Pro Max 測試過程。(互聯網) iPhone 15 Pro Max 測試過程。(互聯網)

iPhone 15 Pro Max｜測試者懷疑 鈦金屬邊框彈性較低所致

但來到徒手屈曲時，iPhone 15 Pro Max在他手中一屈，機背玻璃隨即「綻放」出大量裂紋。Nelson直言︰「老實講……我沒預料會有這結果(I did not see that one coming)。大家在過去約11年來，也看過我的手機耐用度測試，大部分手機不會(用這種情況下)爛掉」，「而iPhone尤其很少爛」。他並指其iPhone 15 Pro Max的破震來得「不正常地快」(abnormally quick)，令他感到震驚。至於體積較小的iPhone 15 Pro則沒有被屈裂。

Nelson估計iPhone 15 Pro Max的機背玻璃較易被屈裂，可能因為今次機身邊框改用了鈦金屬，令框架硬度增加但彈性降低。亦有外媒認為，片中的iPhone 15 Pro Max如此易裂，亦有可能因為測試方式出錯導致，指玻璃可能是因為姆指的壓力而裂開，又非被「屈裂」。

Klook.com
香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜直播英超亞運等安排（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖） 香港夜繽紛｜商場及戲院優惠（am730製圖）
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受