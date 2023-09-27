iPhone 15 Pro Max實測 徒手一屈就裂！YouTuber︰無諗過會咁！(有片)

美國蘋果公司早前推出新手機iPhone 15系列，外國有YouTuber測試其堅固程度，結果當中的iPhone 15 Pro Max「一屈就爛」，他直言過去11年測試了很多部手機，很少發生這種事。
真名為Zack Nelson的YouTuber 「JerryRigEverything」拍片測試iPhone 15 Pro及Pro Max的「耐用性」，又用𠝹刀刮，又用火機燒，最後再徒手屈。結果Pro Max的前相機、主相機及背蓋在玻璃保護，沒有刮痕。屏幕的耐刮測試表現則跟多數手機差不多。
▼iPhone 15 Pro Max測試過程▼
iPhone 15 Pro Max｜測試者懷疑 鈦金屬邊框彈性較低所致
但來到徒手屈曲時，iPhone 15 Pro Max在他手中一屈，機背玻璃隨即「綻放」出大量裂紋。Nelson直言︰「老實講……我沒預料會有這結果(I did not see that one coming)。大家在過去約11年來，也看過我的手機耐用度測試，大部分手機不會(用這種情況下)爛掉」，「而iPhone尤其很少爛」。他並指其iPhone 15 Pro Max的破震來得「不正常地快」(abnormally quick)，令他感到震驚。至於體積較小的iPhone 15 Pro則沒有被屈裂。
Nelson估計iPhone 15 Pro Max的機背玻璃較易被屈裂，可能因為今次機身邊框改用了鈦金屬，令框架硬度增加但彈性降低。亦有外媒認為，片中的iPhone 15 Pro Max如此易裂，亦有可能因為測試方式出錯導致，指玻璃可能是因為姆指的壓力而裂開，又非被「屈裂」。