iPhone 15 Pro Max實測 徒手一屈就裂！YouTuber︰無諗過會咁！(有片)

iPhone 15 Pro Max|測試者懷疑 鈦金屬邊框彈性較低所致

但來到徒手屈曲時,iPhone 15 Pro Max在他手中一屈,機背玻璃隨即「綻放」出大量裂紋。Nelson直言︰「老實講……我沒預料會有這結果(I did not see that one coming)。大家在過去約11年來,也看過我的手機耐用度測試,大部分手機不會(用這種情況下)爛掉」,「而iPhone尤其很少爛」。他並指其iPhone 15 Pro Max的破震來得「不正常地快」(abnormally quick),令他感到震驚。至於體積較小的iPhone 15 Pro則沒有被屈裂。

Nelson估計iPhone 15 Pro Max的機背玻璃較易被屈裂,可能因為今次機身邊框改用了鈦金屬,令框架硬度增加但彈性降低。亦有外媒認為,片中的iPhone 15 Pro Max如此易裂,亦有可能因為測試方式出錯導致,指玻璃可能是因為姆指的壓力而裂開,又非被「屈裂」。